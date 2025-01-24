壯世代爭議 吳春城代發聲明：不參與標案商標無償使用

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（中央社記者郭建伸台北24日電）民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，但外界質疑沒有利益迴避。吳春城今天代發壯世代協會與壯世代社會企業聲明表示，壯世代協會將不參與政府機關標案，而商標也願提供公益無償使用，至於凍結預算只是溝通手段，並非出於惡意或個人利益。

吳春城擔任立委後積極推動壯促法，但外界近來連番質疑他成立協會接標案、註冊專利等行為沒有利益迴避。民進黨立院黨團今天更舉行記者會，質疑吳春城利用壯世代一詞到處招搖「壯」騙，原本立意良善的概念卻充滿利益。

面對外界質疑，吳春城今天透過聲明細數推動壯世代的初衷及參與政治過程，並代發壯世代教科文協會與壯世代社會企業聲明。

吳春城表示，從2022年出版「壯世代之春」一書，他便積極透過演講和倡議，致力於喚醒55歲以上的長者不再被年齡束縛；2023年與前民眾黨主席柯文哲交流理念後獲得認同，柯文哲邀請他擔任民眾黨不分區立委，而他進入立法院後也推動壯促法。

有關政府標案及註冊專利爭議，吳春城表示，他已請辭壯世代教科文協會所有職務，無權為協會決定，且壯世代商標並非他個人所有，但他近日與壯世代教科文協會與壯世代社會企業商量，並由他代為發表聲明。

聲明中提到，壯世代教科文協會不參與中央政府及所屬機關標案，而壯世代社會企業的商標願提供公益用途無償使用。

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談及商標註冊一事，吳春城強調，申請商標的初衷是為確保壯世代理念能被正確傳播，避免被不當使用或商業濫用，純屬公益考量，過去並未收取任何費用，也與個人利益無關。

至於凍結114年中央政府總預算爭議，吳春城指出，提案目的是促使行政機關更加重視執行壯促法，並非刪減預算，政府部門應用心推動符合高齡社會需求的政策，而非流於形式。他強調，凍結預算只是溝通的一種手段，並非出於惡意或個人利益。（編輯：翟思嘉）1140124