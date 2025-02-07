北檢分案偵辦壯世代標案 吳春城：有信心接受檢驗

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（中央社記者郭建伸台北7日電）民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，但外界質疑沒有利益迴避，北檢主動簽分他字案偵辦。吳春城今天表示，既然檢調介入調查，他願接受檢驗，且絕對有信心接受檢驗，但求公平公正，不要受政治力干預。

吳春城近日屢遭外界質疑推動壯世代政策與產業發展促進法沒有利益迴避，民進黨立法院黨團昨天舉行記者會，更直指吳春城壯世代版圖，旗下公司迄今已取得政府標案共計新台幣11億元。而台北地檢署日前已主動簽分他字案偵辦，案由為貪污治罪條例圖利等罪。

吳春城今天上午透過聲明表示，他願意接受檢驗，並絕對有信心接受檢驗。他指出，自從陷入政治風暴以來，沒有選擇回擊民進黨立委，反而盡量少回應，正是因為他不願因為個人爭辯而影響壯世代，影響台灣超高齡社會的重要政策，既然檢調已介入調查，他非常歡迎，但求公平公正，不要受政治力介入干預。

吳春城表示，擔任立委前，他經營企業30年，所有財產依法納稅、依法申報，民進黨團記者會指控他創辦的公司承接政府標案，請問一個民間公司依政府採購法，申請標案到底哪裡不法。他指出，2024年2月1日擔任立委之前，他只是一介平民，從未也無能力施壓任何單位，也望媒體與檢方鑒察。

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吳春城也指出，壯世代商標是4年前產物，標章專利已聲明放棄，這4年他努力的就是壯世代公共化，4年前壯世代剛推動，商標註冊是避免名稱被濫用的必要手段，一旦壯促法上路，就決定放棄。

吳春城表示，過去沒有用標章謀利，未來更不會，相關單位都已聲明放棄標章所有權，同時已著手放棄的行政程序。（編輯：謝佳珍）1140207