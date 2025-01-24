壯世代爭議波及衛福部預算遭凍 呂建德：不服來辯

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）民眾黨立委吳春城力推壯世代促進法，因不滿衛福部次長呂建德指55歲定義無法接軌國際，動員凍結衛福部特別費。呂建德24日晚間重申，「要砍多少隨便你」，不服來辯，隨時候教。

民眾黨立委吳春城日前提出「壯世代政策與產業發展促進法」草案，並強烈要求政府在政策中明確界定「壯世代」的年齡範圍，主張該定義應為55歲。但呂建德認為，這一定義無法接軌國際，與吳春城意見分歧。

由於吳春城並非立法院社會福利及衛生環境委員會，委由同黨籍立委陳昭姿代為提案，並由國民黨籍立委陳菁徽與廖偉翔連署。最終，委員會作出決議，凍結衛福部次長特別費的2分之1。

對此，呂建德24日晚間在臉書上發文重申，「士可殺，但不可辱。」從社會科學或國際政策實務上而言，所謂的「壯世代」確實是一個不明確的法律概念與學術概念，政策上也不可執行。

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呂建德隔空反嗆：「Sorry ，無歉可道。要砍多少隨便你。」文末還標籤自稱是「撞世代」，火力相當猛烈。

呂建德強調，國際勞工組織（ILO）定義45歲以上為中高齡；聯合國（UN）定義65歲以上是高齡，從來沒有以55歲作為切分界線。「本人堅持原則與見解，不服來辯，隨時候教。」（編輯：陳正健）1140124