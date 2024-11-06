白推壯世代促進法 學者憂資源偏重挹注恐加劇對立

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北6日電）立法院今天舉行壯世代政策及產業發展公聽會，學者認為，額外定義壯世代會碰到年齡認定問題，相較於55歲以上人口，下一個「崩世代」可能更需挹注資源，否則崩世代長大將變成「悲壯世代」；若偏重挹注資源恐加劇世代對立。

民眾黨立委吳春城日前提出「壯世代政策與產業發展促進法」草案，但民進黨立委認為，草案內容疊床架屋且定義不明，應先召開公聽會。勞動部長何佩珊日前表示，壯世代是反年齡歧視很好概念，但上綱到基本法有值得商榷之處。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「壯世代政策及產業發展」公聽會，邀集學者專家及政府官員與會。

東海社會系副教授許甘霖指出，壯世代的概念確實有所啟發，但要將概念變成法案，首先就碰到年齡認定問題；另一方面，如同吳春城過去所言，55歲以上人口掌握台灣2/3財富，與下一個「崩世代」有很大落差，若還挹注資源到55歲以上人口，恐加劇世代對立，壯世代反而形成汙名。

許甘霖說，解決少子化問題應該挹注公共資源到崩世代，否則等到崩世代長大，將變成「悲壯世代」。

淡江經濟系教授蔡明芳指出，政府針對高齡者已有不同政策，壯世代若是財務優勢族群，為何還需要政府照顧。他說，投入資源應該要把餅做大，而不是獨厚某些做餅的人，若真的要照顧壯世代，不應讓某個世代變壯，而要讓整個世代都能永續經營。

政大社工所教授呂寶靜表示，若因為有些人對老人有歧視，就用「壯世代」這名詞取代，這樣老人情何以堪，也會使政府看不見老人存在的主體性。她說，重點是老人不應被社會排除，並且活得自主，社會尊重不同選擇。

吳春城表示，台灣即將邁入超高齡社會，過去高齡者被嚴重汙名化，壯世代是賦予高齡者新身分，各部會所提的計畫，充斥樂齡活動舊觀念，壯促法草案目的是讓每個部會重新定位角色及功能，翻轉無用高齡者的銀髮海嘯，轉化成國家發展的動力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勞動部政次許傳盛表示，中高齡就業專法已就禁止年齡歧視、在職者穩定就業、促進失業者重返職場及支持退休後再就業等面向予以律定應辦理事項，並已結合跨部會推動各項專案計畫，建議應優先落實中高齡就業專法各項工作，持續滾動檢討精進各項措施。

台灣勞工陣線於2011年出版「崩世代：財團化、貧窮化與少子女化的危機」一書，崩世代意思是指面臨貧富差距懸殊、大量失業、人口衰減的世代。（編輯：林興盟）1131106