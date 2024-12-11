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國發會估2070台灣老年人口比近5成 AI將成轉變契機

2024/12/11 12:54（12/11 13:14 更新）
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圖為台北市中正區街頭看護與受照顧長者一同外出。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北11日電）台灣人口拉警報，國發會副主委高仙桂今天指出，台灣明年將步入超高齡社會，在少子化影響下，高齡化趨勢快速上升，估計2070年台灣老年人口占總人口比率將達46.5%，主要國家中僅次於韓國，工作年齡人口占比也將低於50%，對台灣勞動力及產業發展是一大警訊，但AI發展將成為轉變契機。

中央研究院今天舉行「2024總體經濟計量模型研討會」，今年主題為「超高齡社會的總體經濟挑戰與機會」。

高仙桂今天受邀出席中研院研討會，並以「化高齡挑戰為轉型契機」進行演講。她表示，許多高所得國家包含台灣，都面臨人口減少、高齡化的人口結構轉變與衝擊，這是一場「人口寧靜危機」，沒有人能夠置身事外；國發會已於10月發布最新人口報告，政府正在進行跨部會討論，預計明年2月提出因應對策。

高仙桂說明，人口結構老化在社會面、經濟面、環境面都會帶來影響，社會面將有大學轉型壓力、長照醫療負擔增加，以及獨居社會漸成常態；經濟面有國內缺工、國際競才、財政短絀等問題；環境面則因區域發展不均，衍生區域均衡、地方再生課題。

高仙桂指出，台灣2025年步入超高齡社會，也就是65歲以上老年人口占比超過20%，之後老化速度更在少子化催動下持續上攀，預估到了2070年，台灣老年人口占比達46.5%，在主要國家當中，將僅次於韓國（47.5%），大於日本（38.7%）、義大利（33.8%）、德國（28.8%）及美國（26.3%）。

到了2070年，台灣的工作年齡人口占比也將低於50%，對於勞動力及產業發展是一大警訊。

人口結構轉變將考驗經濟結構以及社會穩定，不過高仙桂表示，研究指出，政府AI整備度愈高，對國內生產毛額（GDP）愈有貢獻，近期大鳴大放的人工智慧（AI）將帶來轉變契機。

高仙桂表示，生成式AI將開啟新時代變革，影響涵蓋用AI的人逐漸淘汰不用AI的人，採用AI企業的競爭力大幅超越不用的企業，有能力開發AI/LLM 的國家才能保有自己的語言及文化，各國開始AI國力競賽並建置主權資料中心，以及各國推動「全民AI素養，人才AI能力」。

高仙桂認為，台灣身處AI革命中心，可以運用產業優勢，突破人口高齡化及人口減少的限制，包含企業導入智慧化技術、協助產業朝AI轉型等作法，實現成長機會。（編輯：林淑媛）1131211

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