本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／4年前不畏中國施壓訪台 捷克參議長維特齊：為民主國家發聲
首頁 / 生活

龍年11月新生兒1萬2557人 出生數恐連9年下降

2024/12/10 20:17（12/10 20:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北10日電）台灣新生兒已連8年負成長。內政部統計，11月新生兒1萬2557人雖創今年新高，但今年累積新生兒僅12萬2360人，若要超越去年，12月須有至少1萬3211人出生，頗具考驗，龍年出生數恐面臨連9年下降危機。

內政部今天公布2024年11月戶口統計資料，出生數為1萬2557人，平均每3.4分鐘出生1名嬰兒，年粗出生率為千分之6.55，比去年同月增加1285人，也較10月增加487人。其中粗出生率最高縣市為雲林縣，其次為台東縣、連江縣；最低為基隆市，再來是嘉義市、新北市。

台灣新生兒數已連續8年負成長，攤開近年新生兒人數數據，2019年為17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人、2022年13萬8986人、2023年13萬5571人。

以往「龍寶寶」數量都會特別高，但今年適逢龍年，整體新生兒人數仍走低，今年截至11月累計新生兒僅12萬2360人，與去年全年相較，仍差距1萬3211人，今年12月出生數能否超越受矚目。

此外，今年總人口數也已連續11個月負成長，截至今年11月底人口數為2340萬2795人，平均每天減少33.37人，與去年同月比較減少1萬2213人，與10月比較則減少9人。

以死亡數來說，今年11月人口死亡數為1萬5632人，平均約每2.8分鐘死亡1人，年粗死亡率為千分之8.15，較去年同月減少333人，比10月增加181人。就縣市而言，粗死亡率最高前3名是嘉義縣、雲林縣與台東縣；最低為金門縣、新竹市與桃園市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

社會增加部分，11月遷入人口數為8萬2885人，比10月減少4606人；遷出人口數為7萬9819人，較10月減少5625人，淨遷入人口數為3066人。

此外，截至11月底，0至14歲人口數為274萬5637人，占總人口比率11.73%；15至64歲人口數為1618萬4042人，占69.15%；65歲以上人口數為447萬3116人，占19.11%。（編輯：林興盟）1131210

#內政部
#台灣
#雲林縣
延伸閱讀
國發會主委：不婚、照顧長輩等壓力 台少子化難逆轉少子加上老化 國發會推估2070年台灣人口只剩1497萬2025年超高齡社會倒數 學者：台灣勞動力老化拉警報中國刺激生育推13項措施 地方催生電話挨批擾民日本上半年出生數僅約33萬人 全年恐跌破70萬人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：