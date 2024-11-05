日本上半年出生數僅約33萬人 全年恐跌破70萬人

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省今天公布人口動態統計顯示，今年上半年出生人數約32萬9000人，較去年同期減少6.3%，推估今年一整年出生人數很可能首度跌破70萬人，繼去年後再創新低。

日本朝日電視台報導，厚生勞動省公布的人口動態統計指出，今年1月到6月在日本境內出生的日本籍新生兒人數為32萬9998人，較去年同期減少6.3%。

日本2023年全年出生人數約72萬7277人，已連續8年創統計史新低紀錄，預估今年出生人數將更為減少。

另外，今年上半年死亡人數80萬274人，較去年同期增加1萬3927人。死亡人數減去出生人數的人口自然減少數為47萬276人。

共同社報導，研判出生人數減少的原因除了社會上持續的未婚及晚婚趨勢，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響推遲結婚與生產的人數也增加，都加速了少子女化現象。

日本政府認為「在進入2030年代前是能否扭轉少子女化趨勢的最後機會」，因而推出跟以往完全不同的對策，提出擴大兒童津貼及育嬰假給付等。（譯者：黃名璽）1131105