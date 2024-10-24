國發會主委：不婚、照顧長輩等壓力 台少子化難逆轉

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）少子化成為國安危機，國發會主委劉鏡清今天坦言，台灣生育率低迷，很大因素是大家找不到理想的匹配對象，尤其台灣多是結婚後才會生小孩，與歐美國情不同，加上照顧長輩也是壓力之一，目前來看，要逆轉少子化很困難，已開發國家多面臨此問題。

國民黨立委陳菁徽質詢時指出，國發會兩年公布一次人口推估，不過台灣少子化議題嚴峻，是否考慮調整頻率。劉鏡清表示，少子化要逆轉很困難，政府確實有討論把人口公布常態化，頻率更為密集、不能兩年一次，進而研議常態化作法及人力需求。

劉鏡清今天於立法院經濟委員會就「我國少子女化現況及對策計畫成效，暨我國與亞鄰國家之留才攬才政策競爭力比較」進行報告。

少子化議題方面，國發會報告指出，近年來全球人口結構正經歷轉變，少子化與高齡化成為許多已開發國家的共同課題，根據聯合國今年報告，全球約有1/4個國家或地區人口負成長，包含台灣、日本、韓國、中國及泰國等亞鄰國家。

朝野立委關注台灣生育率低迷的原因，劉鏡清認為，最大因素是年輕人沒有遇到想要結婚的對象，對婚姻沒有強烈的意願，尤其台灣國情和歐美不同，婚生子女比率非常高，多是結婚後才會生小孩，歐美則不見得如此。

劉鏡清表示，政府目前策略第一步是守住現在的出生狀態，下一步則是思考如何提升生育率。

此外，針對攬才議題，劉鏡清表示，對於重點產業人才需求，鎖定國際人才、數位遊牧人才、僑外生等與台灣有連結對象，透過人工智慧（AI）大數據等多管道方式精準觸及，協助企業攬才。

同時，為了進一步擴大攬才力道，劉鏡清說，正推動「外國專業人才延攬及僱用法」修法，提出全球菁英1年取得永居、特定專業人才配偶個人工作許可及父母探親無期限限制、畢業僑外生尋職期自由工作等鬆綁。

劉鏡清指出，修正草案預計下週便會公開閱覽，並納入中階技術移工的議題，具備如焊接、鑄造模具等一定技術能力，就可適用攬才專法。（編輯：林淑媛）1131024