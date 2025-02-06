綠揭吳春城政商獲利圖 民眾黨團：壯世代標案公開透明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷、郭建伸台北6日電）民進黨立法院黨團今天舉行記者會，揭露民眾黨立委吳春城壯世代版圖，旗下公司迄今已取得政府標案共計新台幣11億元。民眾黨團副總召張啓楷指出，壯世代所有標案都公開透明，且壯促法三讀通過時，民進黨團幹部還與吳春城合影留念。

民進黨立法院黨團上午在立法院舉行「民眾黨比雙標更雙標，民眾黨利益不迴避，壯世代賺四代」記者會。

黨團幹事長吳思瑤表示，吳春城配偶張美慧擔任6家戰國策相關事業體董事長，兄弟吳春來擔任壯世代學院院長及壯世代教科文協會監事，吳春城的岳父、岳母身兼戰國策相關事業體的監察人、董事等，吳春城的女兒與兒子也都在戰國策事業體，其中包含壯世代教科文協會。

吳思瑤指出，吳春城旗下公司已得標政府標案新台幣11億元，包括爆米花數位資訊有限公司得標達1.04億元，張美慧擔任董事長的民意傳播顧問公司得標3.9億元、大社會股份有限公司得標80萬元、順律國際顧問股份有限公司得標836萬元，戰國策國際顧問有限公司得標5.8億元，吳春城兒子擔任秘書長的壯世代教科文協會得標案1687萬元，上述資料均從政府採購網可以找到。

黨團書記長陳培瑜表示，日前踢爆吳春城靠壯世代謀私利後，吳春城宣稱未以立委身分介入標案，但擔任立委後，吳春城的一堆公司用不同名義、不同公司向中央及及地方政府拿了超過2200萬元標案，圖利事項都非常清楚，吳春城應站出來說明。

黨團副書記長郭昱晴指出，吳春城審預算時，凡事都要跟壯世代扯上關係，若不配合就凍結預算，吳春城共計提出27項提案，凍結4.8億元，後因引發爭議，仍凍結2.05億元，從未看過有人吃相這麼難看。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天受訪表示，吳春城推動壯世代議題許久，還有民進黨立委連署，甚至壯促法三讀通過時，民進黨團幹部還與吳春城合影留念，本來支持的法案為何現在鋪天蓋地打擊。

透過 Google News 追蹤中央社

張啓楷指出，民進黨團若願意正視立委利益迴避問題也很好，最近這一年以來，很多在野黨立委與專家學者都提醒民進黨立委沈伯洋與黑熊學院的關係，從政府部會中得標許多標案；壯世代所有的標案都公開透明，不像黑熊學院都是黑箱作業、採秘密推薦方式，民進黨是否才是雙標。

此外，吳春城4日曾向網路媒體表示，他目前在戰國策公司沒有任何職務跟股份，也無法代表戰國策發表評論；他從未以立委身分參與任何標案，壯世代教科文協會成立以來唯一標案，是3年前嘉義市推動的嘉義永壯城，當時他不具立委身分。（編輯：林克倫）1140206