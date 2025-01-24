綠委質疑吳春城推壯世代涉私利 關注被凍預算因應

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（中央社記者林敬殷台北24日電）針對民眾黨立委吳春城近日捲入利益迴避爭議，民進黨立法院黨團今天表示，吳春城為私利推動壯世代政策與產業發展促進法，還報復性地提出刪減、凍結預算案，且吳春城擔任立委不到1年期間，與其相關的公司、社會企業、協會已拿到新台幣2000多萬元政府標案。

對於有學者建議告發，民進黨團幹事長吳思瑤表示，後續處置需要進一步商議，現階段最重要是因壯世代被「惡凍」的預算，行政部門該如何因應。

對於相關質疑，吳春城聲明表示，壯世代是年齡的覺醒運動，也是全民福祉的政策。他將繼續以國家與社會利益為核心，全力推動這項倡議，直到社會普遍接受並認同長者對於自身價值的再發現與積極參與。他希望透過以上兩項具體承諾，化解外界的質疑，同時排除壯世代相關政策推動時不必要的阻力，未來若有任何質疑或建議，他都願意以真誠態度傾聽與回應。

民進黨立院黨團今天舉行記者會，質疑吳春城利用壯世代一詞到處招搖「壯」騙，民進黨團呼籲除了吳春城應出面說明相關標案與其關係外，更要求民眾黨立委黃國昌出面揭弊，不要遇到民眾黨時正義就轉彎。

出席記者會的陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔表示，如果不是負責人或影子董事，如何去決策公司註冊商標不收費，吳春城剛好「自證」是這些公司實質負責人。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，吳春城的原始提案條文，要求各部會都要為因應壯世代編預算、改法規、推政策，經過她溝通協調，讓原本包山包海、無所不包的法案，成功拆彈，減緩對政府施政的衝擊。通過專法後，民眾黨更提出跟壯世代相關的預算凍結案有27案，凍結預算達新台幣4.8億元，各部會無一倖免，每一個部會不從其意就凍結，最終三讀通過的凍結數是2.05億元。

吳思瑤指出，現在各界都看清楚，吳春城推動壯世代是為了戰國策個別公司利益，戰國策是國內政治公關公司，是民眾黨御用的網軍大頭目，曾協助反同團體撻伐同婚支持者，吳春城利用立委之便，公然在去年3月遊說立委支持合理對待抖音，戰國策就是替抖音在台灣操作經營的公司，堂而皇之進入國會遊說。

民進黨立委陳培瑜表示，她的助理登入政府採購網後發現，吳春城擔任立委迄今，與吳春城相關的公司、協會、社會企業，拿到的標案金額共計2000多萬元。這也是吳春城為什麼要設立專責辦公室，可藉此下令專責辦指揮所有部會聽從，中飽私囊，應向外界說明上述標案「是利益迴避嗎？」

陳培瑜表示，吳春城已經被外界爆料，包括他的配偶及家人，涉及非常多股份有限公司、協會、社會企業，彼此交叉合作的關係、資金往來狀況，還有經營團隊之間的關聯，民眾黨立委黃國昌站出來連連看，這中間到底發生什麼事。

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吳春城今天代發壯世代協會與壯世代社會企業聲明表示，壯世代協會將不參與政府機關標案，而商標也願提供公益無償使用；至於凍結預算只是溝通手段，並非出於惡意或個人利益。

吳春城說，「壯促法」定義55歲以上有工作能力及意願之國民爲壯世代，政府有責任提供幫助壯世代開展美好第三人生的政策。他期望政府各部門為了國家發展及國人福祉，能依循立法精神，用心投入並加速壯世代的各項計畫推動，他將偕同更多關心壯世代的委員，持續嚴格督促，落實「壯世代 壯台灣」目標。（編輯：翟思嘉）1140124