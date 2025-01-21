加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》川普宣誓就職 正式成為美國第47位總統
首頁 / 政治
總預算案
新聞專題
總預算案
首頁 / 政治

立院不斷電審總預算案 張啓楷：估減列2100億創新高

2025/1/21 08:11（1/21 08:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北21日電）立法院20日加開院會討論114年度總預算案，展開表決大戰。民眾黨立委張啓楷今天說，初步統計減列金額新台幣2000億元到2100億元間，創歷史新高。國民黨立委陳玉珍說，114年度經預算刪減後仍比113年度高許多，國家可以繼續運作。

立法院20日加開院會，繼續討論114年度中央政府總預算案，並從20日上午10時開始不斷電表決，進行到21日清晨將近6時，朝野上演表決大戰，才完成二讀程序。

立法院副院長江啟臣說，因幕僚人員需要時間整理二讀內容，21日下午1時再繼續開會，處理總預算案三讀。

國民黨立委陳玉珍受訪時表示，就是因為民進黨團總召柯建銘在朝野協商時，不斷盤古開天闢地、不想讓協商進行，造成今天會有這麼多案子要表決；如果柯建銘有心協商，可以節省大家很多時間。

陳玉珍說，不分藍綠白立委都很認真，國民黨立委有很多提案，但民進黨很多是為反對而反對，總預算不管怎麼刪除，114年度的預算總金額還是比113年度高許多，希望行政院、各部會不要造謠、恐嚇百姓，國家還是可以繼續運作，「如果不行就表示行政院能力有問題」。

陳玉珍曾提案刪除政府對公視補助的23億元，引發爭議。陳玉珍表示，審查預算本來就是委員提案後，部會來溝通，大家再達成協議；但公視預算審查過程中，文化部還沒來溝通就有人帶頭造謠，事實上文化部和她充分溝通後，她就同意改為刪減加凍結部分預算。

陳玉珍表示，這次有幾個案子藍、白都有提案，過去若有先協商就能併案處理，但這次因為總預算案未經協商，表決過程中才會分別撤案；但民進黨團在二讀時一個提案都沒有，沒有盡到充分監督行政院的責任。

民眾黨立委張啓楷透過媒體群組表示，大約經20小時不斷電表決，初步統計減列金額2000億元到2100億元之間，比起之前民進黨執政8年每次都大放水，只刪1.1%、1.2%多出很多，這次創下歷史新高。另外凍結約900多億元，但報告後就能解凍，影響沒那麼大。

張啓楷說，這次減列金額最大的是原本要撥補給台電的1000億元，民眾黨跟國民黨都認為這不能再給了，因為台電應檢討為什麼最便宜的核電不用、再生能源買的太貴等弊案，才會提出刪減提案。

google news透過 Google News追蹤中央社

張啓楷指出，另外預算被刪減比較多的還包括數位發展部、監察院、國家通訊傳播委員會、法務部等，其中數發部打詐不力被刪減2億元，數位發展署說要做銀髮族網路連結，但計畫都跟以前重複，才被減列20億元、凍結10億元，是除了台電以外被刪減最多的。

張啓楷說，監察院的一般行政、業務費，以及巡察業務預算都被砍掉，等於有一大半預算都被砍掉；總統賴清德的國務機要費編列3000萬元，這筆錢主要是餽贈、招待的費用，這次被刪減1000萬元、凍結2000萬元，因為賴總統都不來跟立法院溝通。（編輯：蘇龍麒）1140121

立法院會21日凌晨持續討論114年度中央政府總預算案，副院長江啟臣宣布下午進行三讀程序，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）提醒黨籍立委下午再回到議場開會。中央社記者鄭清元攝 114年1月21日
立法院會21日凌晨持續討論114年度中央政府總預算案，副院長江啟臣宣布下午進行三讀程序，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）提醒黨籍立委下午再回到議場開會。中央社記者鄭清元攝 114年1月21日
延伸閱讀
總預算案二讀 吳思瑤：刪減凍結數史上最高令人遺憾
張啓楷
產創條例完成初審 投資抵減上限拉高至20億元民眾黨團批公糧收購調漲失信 提減列凍結農業部預算
陳玉珍
總預算案 卓榮泰：涉國家安全不能毫無根據刪公視聲明盼立委支持預算 讓公媒繼續有正向動力
總預算案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
65
更多編輯台推薦新聞：