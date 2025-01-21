總預算案20小時不斷電表決完成二讀 下午1時續拚三讀

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（中央社記者范正祥台北21日電）立法院會挑燈夜戰、不斷電表決近20小時，於今天清晨完成114年度中央政府總預算案所有公開部分的處理，並改開秘密會議審查機密部分，完成總預算案二讀，院會下午1時繼續開會拚三讀。

至於今年度總預算案，立法院審議結果共計減列、凍結多少，相關單位正在核算中，幕僚人員需要時間整理二讀內容。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算案歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

立法院會於17日開始處理114年度中央政府總預算案，當天進度先處理「通案」部分，國民黨立委、民眾黨立委聯手表決通過共同提案，關於中央各機關及所屬通案刪減用途別項目。

包括水電費統刪10%、特別費統刪60%，其中行政院及所屬、大陸委員會、原住民族委員會、內政部、農業部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、法務部、銓敘部、監察院、勞動部全數刪除，均不得流用。

另外，軍事裝備及設施統刪3%，其中國防部所屬、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%。如總刪減數未達939億元7500萬元（約3%），另予補足。

藍、白立委也聯手通過數項關於檢討媒體宣傳費的提案。包括要求各政府機關114年度中央政府總預算案中所編列的政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的5%。

立法院20日加開院會，繼續討論總預算案。20日院會從上午持續進行至深夜，上演表決大戰，藍、白立委聯手表決通過包括國民黨團提案，為利立法院監督海軍司令部一般裝備之「潛艦國造－第3階段後續艦籌建」20億元，凍結1/2，俟海鯤號潛艦完成海測通過後，向立法院會進行專案報告，經同意後始得動支。

藍白立委挾人數優勢，也表決通過將經濟部114年度預算案挹注台電經費1000億2萬元全數減列。

在野黨立委聯手通過的受矚目提案，還有凍結外交部業務費50%、不當黨產處理委員會黨產處理業務項下90%的預算遭刪除。

20日院會進行過程中，並表決通過國民黨團提案，延長20日、21日開會時間至114年度中央政府總預算案處理完畢。

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立法院會今天凌晨約1時繼續開會，接著並相繼完成包括交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會保留提案的處理。

今天清晨5時30分許，立法院會完成總預算案所有公開部分的處理，休息3分鐘，休息後改開秘密會議，審查機密部分。隨後，院會休息，宣告下午1時繼續開會。（編輯：蘇龍麒）1140121

立法院會21日凌晨持續討論114年度中央政府總預算案，副院長江啟臣宣布下午進行三讀程序，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）提醒黨籍立委下午再回到議場開會。中央社記者鄭清元攝 114年1月21日