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90%黨產處理業務預算遭刪 黨產會：毀滅性打擊

2025/1/20 18:58
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（中央社記者王承中台北20日電）立法院今天續審114年度中央政府總預算案，黨產會表示，黨產處理業務項下90%的預算遭刪除，直接癱瘓核心業務運作，全面阻斷釐清不當黨產及促進轉型正義的進程，對民主政治基石造成毀滅性打擊。

立法院今天繼續審查114年度中央政府總預算案，不當黨產處理委員會發布新聞稿指出，黨產會114年編列預算5250萬元，分作一般行政及黨產處理業務二項科目。立法院內政委員會於去年11月做出決議，刪除黨產處理業務300萬元並凍結一般行政業務項下業務費30%的預算。

黨產會表示，立法院會17日決議通刪項目，使黨產會預算共計刪除172萬7000元。立法院會今天審議114年度中央政府總預算案關於黨產會部分，刪除黨產處理業務項下90%的預算並全數刪除政策宣導費用。

黨產會指出，在一般行政項下，除依法編列不可挪用的人事費外，業務費僅餘501萬2700元得以支應黨產會一整年的維運費用，黨產處理業務項下，已然歸零。

黨產會表示，黨產會因調查業務經手的檔案繁多，故委請專門人員協助掃描整飭，將調查研究得來的珍貴歷史文件留下，其中一般行政的業務費用遭到凍結，將嚴重影響相關計畫續行。

黨產會指出，除調查不當黨產案件外，黨產會就已認定為附隨組織的法人團體，其日常收支與資產進出皆須經黨產會審查許可，申請案件為數甚多，件件都需要一一查核；已下達處分的案件進入訴訟程序高達80餘件，需支應相當數額的律師費用；為與社會溝通及落實政府資訊公開，亦辦理多樣化的活動與業務。

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黨產會表示，黨產會預算規模小，雖各項業務的支用皆已萬分減省，然仍須一定經費方能辦理，今天立法院全數刪除黨產處理業務費用，將造成黨產會無力辦理相關業務。

黨產會指出，黨產會已根據業務實際需求核實編列預算，本次預算審查的結果將使相關業務全面停擺，直接癱瘓黨產會核心業務運作，使政黨不當取得財產處理條例所賦予的法定任務無法推進，全面阻斷釐清不當黨產及促進轉型正義的進程，對民主政治基石造成毀滅性打擊。（編輯：林興盟）1140120

#中央政府
#黨產會
#立法院內政委員會
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