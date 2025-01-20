業務費遭凍結50% 外交部：讓台灣在國際屈居劣勢

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（中央社記者楊堯茹台北20日電）立法院今天表決通過凍結外交部業務費50%，外交部表示，凍結這筆預算只會讓台灣在國際競爭中屈居劣勢，且刪減「國際合作及關懷」經費恐造成邦交危機，呼籲立法院支持原編列預算，共同捍衛台灣的國際地位。

立法院審查114年度中央政府總預算案，下午表決通過凍結外交部業務費50%，刪除媒體政策及業務宣導費，並以宏都拉斯未與台灣復交為由減列新台幣4億元用途為「加強雙邊及多邊合作」預算。

外交部晚間回覆中央社提問表示，這筆預算用於外交部及駐外館處基本行政工作維持，辦理各項國際會議及交流、外賓邀訪、國際合作計畫，以及駐外人員內外輪調等業務運作及推動，對台灣連結國際社會具有不可取代的關鍵重要性。

外交部強調，凍結業務費將導致外交資源不足，甚至削弱台灣的國際影響力，對國家競爭力造成長遠損害。外交部預算向來經過嚴格審核，使用透明，效益顯著，凍結這筆預算只會讓台灣在國際競爭中屈居劣勢，呼籲立法院支持原編列預算，共同捍衛台灣的國際地位，保障國家利益。

對於媒體政策業務宣導經費遭全數刪減1億1000萬餘元，外交部指出，台灣國際處境特殊，非常需要利用國際傳播及文宣強化台灣的正面形象，以爭取國際支持。這筆預算面臨被全部刪減窘境，台灣外交工作將無法順利向外推廣宣傳，對國際社會的宣傳力度將大打折扣，將嚴重影響台灣的國際形象。

至於國際合作及關懷科目經費被刪減4億元，外交部則表示，這已嚴重打擊台灣執行的援外業務。面對中國不擇手段的外交攻勢，台灣向來秉持互惠互助精神協助友邦民生發展，各項成果有目共睹。

外交部指出，宏都拉斯自與中國建交以來，雖渴望在經貿與投資領域獲得利益，但事實證明中國對宏國未能履行承諾，宏國面臨養蝦業崩潰及雙邊貿易嚴重失衡的問題，反而自食惡果。

外交部說，鞏固邦交與拓展與非邦交國的實質合作是外交部重點工作，「國際合作及關懷」預算的編列，是台灣在全球各地協助國際發展的重要承諾，貿然取消將使台灣對友邦無法兌現承諾，恐造成邦交危機，呼籲立法院支持原編列預算，免予刪減。

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國民黨立委廖先翔提案指出，民國112年宏都拉斯與中華民國斷交後，中國大陸未履行承諾增購白蝦，讓蝦農陷入困境。外交部長年編列高額國際合作及關懷計畫費用，以敦睦邦交、提升與無邦交國家的友好關係，但以宏都拉斯例子來看，即便經貿上與中國大陸衝突，也未能與中華民國重建友好邦交關係。

提案表示，外交部「國際合作及關懷」科目下，用途是「加強雙邊及多邊合作」的這筆預算，效益有待商榷，因此減列該預算新台幣4億元。經表決後，在國民黨、民眾黨立委支持下，以55票贊成、45票反對，通過這項提案。（編輯：林克倫）1140120