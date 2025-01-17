114年度總預算案 藍白聯手歲出至少將刪減939億元

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（中央社記者范正祥台北17日電）立法院會討論114年度中央政府總預算案審查總報告案，今天進度處理「通案」部分，藍、白聯手表決通過共同提案，關於中央各機關及所屬歲出通案刪減用途別項目，以及如總刪減數未達新台幣939億7500萬元，另予補足。

由於總預算案還有其他減列預算的提案尚待處理，也就是說今年度總預算案歲出通刪總數將從939億元起跳。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算案歲入3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

今年度中央政府總預算案正在立法院審議階段，院會今天進度僅處理「通案」，國民黨立委、民眾黨立委聯手表決通過共同提案，關於中央各機關及所屬通案刪減用途別項目。

包括水電費統刪10%、特別費統刪60%，其中行政院及所屬、大陸委員會、原住民族委員會、內政部、農業部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、法務部、銓敘部、監察院、勞動部全數刪除，均不得流用。

此外，軍事裝備及設施統刪3%，其中國防部所屬、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%。如總刪減數未達939億元7500萬元（約3%），另予補足。

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立法院會今天處理通案部分時，藍、白也聯手表決通過其他提案，其中包括第3案通過國民黨團提案，要求各政府機關114年度中央政府總預算案中所編列的政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的5%。

主持院會的立法院長韓國瑜今天傍晚宣告，通案處理完畢，1月20日上午10時繼續開會進行後續事宜。（編輯：林興盟）1140117