總預算通案刪減939億 政院：嚴重影響施政盼懸崖勒馬

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（中央社記者賴于榛台北17日電）立法院會今天表決處理中央政府總預算案「通案」刪減部分，政院晚間說，整體刪減數若加計台電及其他刪減數，整體恐逾新台幣2000億元，將是去年度的6倍，嚴重影響施政，期盼在野黨懸崖勒馬；政院在迫不得已情形下將會自力救濟，提出合乎憲政運作的應有作為。

中央政府總預算表決通過中央各機關及所屬通案刪減用途別項目，包括水電費統刪10%、特別費統刪60%，以及媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%等。

行政院發言人李慧芝晚間透過新聞稿說，立法院會今天審議通過的通刪決議，要求總刪減不得低於939.75億元，若再加計台電刪減1000億元及其他刪減數，整體將刪減超過2000億元，較113年度299億元，約增1700餘億元、約達6倍，將嚴重影響政府諸多施政規劃，對國家未來產生全面性的衝擊。

李慧芝說，諸多通案科目遭非理性大幅刪減，完全不顧及部會政策推動延續性，例如，國外差旅費及出國教育訓練費刪減60%，另數發部等3機關全數刪減，恐弱化台灣與國際在科技、人權、文化、醫療公衛、體育外交、性別平等與經濟合作等領域的連結，無法跟上國際進步的潮流與趨勢。

中央各機關及所屬水電費也遭刪減10%，李慧芝表示，雖排除各級學校及各級公共圖書館、博物館、美術館，但其他諸多直接服務民眾的單位如國稅局等，也遭毫無理由的齊頭式通刪，將嚴重影響洽公民眾權益。

李慧芝指出，此次首長特別費也被報復式刪減60%，其中包含行政院、法務部等11個機關更遭全數刪除，有關年節以及特別勤務或表現的機構加菜金、慰問金等，又或是推廣偏鄉農特產等經費，恐將受到大幅度限縮。

她表示，通刪決議已造成巨大衝擊，另針對各部會尚有大量提案，恐衝擊國安、資安、災防、外交的能量，弱化經濟、科技、農業等領域的發展，並影響人民在社福、醫療、文化、教育、勞動等面向的權益，整體而言行政院確有窒礙難行之處，籲請在野黨立委傾聽民意，懸崖勒馬。

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李慧芝表示，立法監督行政是憲法賦予的權力，但是，監督審查權力的行使，應該建立在福國利民的前提上，要立基在對國家有益的根據上，絕對不是宣洩情緒、甚至報復的工具，而若立法院持續情緒性、報復性刪減凍結案，行政院將難以推動政策，在迫不得已的情形下將會自力救濟，提出合乎憲政運作的應有作為。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。（編輯：林克倫）1140117