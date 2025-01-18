總預算案 卓榮泰：涉國家安全不能毫無根據刪
2025/1/18 13:30（1/18 14:28 更新）
（中央社記者吳玟嶸金門18日電）行政院長卓榮泰今天談及中央政府總預算案時表示，國家安全不能毫無根據就刪除，無論統刪、個案刪，都要顧慮整體國安，希望立法委員能聽聽大家聲音。
立法院昨天表決處理總預算案「通案」刪減部分，行政院說，整體刪減數如果加計台灣電力股份有限公司及其他刪減數，整體可能超過新台幣2000億元，將是去年度6倍，嚴重影響施政，期盼在野黨懸崖勒馬。
卓榮泰上午在金門縣慰勉海洋委員會海巡署員工時表示，海巡維護國安，政府應提供設備、人力等，包括海巡艦艇建造都需要經費，這是長年計畫，如果某個時間點發生變動，會讓計畫延後，「刪不能刪安全，減不能減尊嚴」。
他說，很高興在總預算案審查過程中，立法院有聽進一些民眾、團體聲音，但有一部分昨天已表決通過，還不知能否起死回生，但未來一定造成國家執行很大困難。
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與會的中國國民黨籍立委陳玉珍表示，截至目前國民黨立法院黨團提出刪減不到1000億元，就算以1000億元計算，也約總預算案3％，但今年總預算案規模比去年增加許多，就算刪減，比起去年經費還是增加許多。
她說，朝野間或許對預算案有不同想法，但透過卓榮泰柔軟身段與政治智慧，「很多事情多溝通，一定有解決的方法」，不要每件事都走到覆議，那會增加對立。（編輯：李明宗）1140118
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