預算遭刪減 財政部：影響投資環境及稅收徵收

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）立法院院會審查114年度中央政府總預算案，表決通過刪減部分項目。財政部今天表示，關於財政部主管部分，通刪比率甚高，將影響政府營造有利投資環境、稅收徵收效果，恐致私劣菸品猖獗，且不利民間參與公共建設。

財政部發布新聞稿指出，立法院在野黨團針對114年度中央政府總預算案，於黨團協商階段，提出許多財政部主管預算的刪減、凍結提案，加上昨天表決通過的民眾黨黨團所提通案刪減科目，大部分通刪比率甚高，將嚴重影響財政業務推動。

財政部指出，通案刪減科目中，「國外旅費及出國教育訓練費」通刪比率高達60%，嚴重影響國際租稅與財政合作及交流，以及洽簽租稅協定，營造有利投資環境；「媒體政策及業務宣導費」通刪比率高達60%，不利相關稅務法令革新措施快速有效傳遞民眾，影響民眾權益及稅收徵收效果。

此外，「國內旅費」通刪20%，影響辦理賦稅稽徵業務考核、海關邊境查緝、國有不動產會勘估價、參加各項業務聯繫會議等業務；「水電費」通刪10%，未來可能面臨沒有預算支應水電費的窘境，影響服務品質。

至於後續待表決的預算保留案，財政部表示，其中財政部「歲出」總額刪減3000萬元及凍結3000萬元、「一般行政」經費刪減7000萬元及凍結3000萬元暨「一般行政－基本行政工作維持」業務費刪減1500萬元及凍結1500萬元，累計金額分別達1億1500萬元及7500萬元，如果遭到刪減及凍結，將嚴重影響國際財政、促參等業務推動，損及國際正面形象，不利民間參與公共建設，以及機關基本行政維持運作。

而國庫署「國庫業務－私劣菸品查緝作業」經費刪減1000萬元及凍結1000萬元，若遭刪減及凍結，將導致私劣菸品猖獗，戕害民眾身體健康及捐稅收入損失；國庫署「一般行政－基本行政工作維持」業務費刪減500萬元及凍結500萬元，如遭刪減及凍結，將影響機關基本行政維持運作。

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另外，國有財產署「國有財產業務」經費刪減9395萬4000元及凍結1億8790萬7000元，如遭刪減及凍結，將增加登革熱疫情風險，危害民眾健康，形成海岸、社區環境清潔破口及遭棄置廢棄物等破窗效應，排擠國家重要文化資產修復再利用計畫或工程進度。

財政部表示，財部主管114年度預算案是依財政部施政計畫及業務需要本著撙節原則，覈實編列，期盼立法院在野黨團給予支持，才能厚植財政能量，營造優質賦稅環境，維持為民服務品質。（編輯：楊蘭軒）1140118