國土署：業務費若遭刪 衝擊汐止社宅計畫與租金補貼

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（中央社記者賴于榛台北18日電）內政部國土署今天表示，今年度業務費遭立委提案刪除及凍結各約新台幣41億元，此筆業務費若遭刪除，恐影響租金補貼、社會住宅等政策，也會衝擊「汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」整體進度。

國土署透過新聞稿說明，立委提案刪除的經費，主要為推動減輕弱勢租屋族群居住負擔的租金補貼，以及推動居住正義的社會住宅等相關工作，其中辦理國土管理等計畫研擬審議及規劃管理經費僅占301萬元。

國土署指出，民國111年後，行政院為擴大照顧租屋族，將租金補貼政策調整成中央統籌辦理，補貼金額直接撥付至民眾帳戶，並全額負擔租金補貼經費，因此若此筆預算遭刪減，勢必影響租金補貼政策的推動。

國土署也說，立委提案凍結的預算，若後續未能解結，也將影響經費到位期程，目前接受租金補貼的核定戶，補貼期間恐有無法如期銜接的狀況，或是補貼戶數必須下修，無法照顧到有需求的民眾。

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除了既有政策恐受影響，國土署說，新北地區最具規模的跨部會社宅興建案「汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」，去年已完成規劃評估作業，預計提供千戶社會住宅、幼托、長照、社福設施、3.4公頃運動中心及戶外運動設施，今年國土署也編列1.59億元預算，預計辦理聯外道路與基礎建設設計及發包，但預算若被減列，相關進度恐嚴重停擺，勢必辜負新北汐止在地居民的期待。

國土署表示，希望國會回應民眾對於居住政策的期待，支持社會住宅與租屋等相關預算，共同推動台灣居住正義。（編輯：楊蘭軒）1140118