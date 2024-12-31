加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林姿妙涉貪遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職
首頁 / 政治
114年元旦新制
新聞專題
114年元旦新制2/26
首頁 / 政治

114年租金補貼元旦起開跑 核定75萬戶後截止

2024/12/31 14:01（12/31 14:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為業者在台北市中山區張貼房屋招租資訊。（中央社檔案照片）
圖為業者在台北市中山區張貼房屋招租資訊。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北31日電）內政部國土署表示，114年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」自民國114年1月1日上午9時起開跑，舊戶資料直接帶入免申請，補貼戶數從原本50萬戶擴大至75萬戶，原則上獲核定件數達標後截止，會再視經費狀況滾動性調整。

為達標8年百萬租屋家庭支持計畫，行政院會通過「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」延長至115年，且自114年起申請戶數由50萬戶擴大為75萬戶。不過，國土署昨天表示，財劃法三讀修正通過勢必衝擊租金補貼，114年租金補貼核定件數一旦達75萬戶就會停止受理，並徵詢地方政府意見後研擬新方案。

國土署今天發布新聞稿指出，114年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫受理申請期間為114年1月1日上午9時至12月31日下午5時止，年滿18歲即可申請。

國土署提到，只要在112年度至113年度有申請300億元中央擴大租金補貼經核定，並在113年8月後有撥補的舊戶，由審查系統直接帶入114年度，簡化申請流程，不需重新辦理申請，並由地方政府主責審查，中央負責撥款，落實對租屋族照顧。

國土署說明，若不是112年至113年度舊戶，民眾只需要上「300億元中央擴大租金補貼專區」網站，直接填寫基本資料、上傳租約、存摺及其他證明文件影本即可申請。

國土署表示，若要透過紙本申請，也可向所在地方政府索取紙本申請書，填寫資料及檢附相關附件後，掛號郵寄或傳真至租屋地直轄市、縣市政府申請。

國土署強調，民眾若有問題，可在週一至週五上午8時至晚間6時撥打諮詢專線02-7729-8003，將有專人服務；或至國土管理署網站首頁右側「重要政策」的「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢，也可上傳補件資料及查詢申請進度。（編輯：張若瑤）1131231

延伸閱讀
我的租金算貴嗎？全台278行政區租屋行情公開一查就知國土署：租金補貼實質減輕居住負擔 絕非大撒幣2025元旦新制一次看 基本工資漲至2萬8590元、免費癌症篩檢對象放寬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
全台空污防制區更新 2025年元旦生效
27
更多編輯台推薦新聞：