114年租金補貼元旦起開跑 核定75萬戶後截止

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北31日電）內政部國土署表示，114年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」自民國114年1月1日上午9時起開跑，舊戶資料直接帶入免申請，補貼戶數從原本50萬戶擴大至75萬戶，原則上獲核定件數達標後截止，會再視經費狀況滾動性調整。

為達標8年百萬租屋家庭支持計畫，行政院會通過「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」延長至115年，且自114年起申請戶數由50萬戶擴大為75萬戶。不過，國土署昨天表示，財劃法三讀修正通過勢必衝擊租金補貼，114年租金補貼核定件數一旦達75萬戶就會停止受理，並徵詢地方政府意見後研擬新方案。

國土署今天發布新聞稿指出，114年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫受理申請期間為114年1月1日上午9時至12月31日下午5時止，年滿18歲即可申請。

國土署提到，只要在112年度至113年度有申請300億元中央擴大租金補貼經核定，並在113年8月後有撥補的舊戶，由審查系統直接帶入114年度，簡化申請流程，不需重新辦理申請，並由地方政府主責審查，中央負責撥款，落實對租屋族照顧。

國土署說明，若不是112年至113年度舊戶，民眾只需要上「300億元中央擴大租金補貼專區」網站，直接填寫基本資料、上傳租約、存摺及其他證明文件影本即可申請。

國土署表示，若要透過紙本申請，也可向所在地方政府索取紙本申請書，填寫資料及檢附相關附件後，掛號郵寄或傳真至租屋地直轄市、縣市政府申請。

國土署強調，民眾若有問題，可在週一至週五上午8時至晚間6時撥打諮詢專線02-7729-8003，將有專人服務；或至國土管理署網站首頁右側「重要政策」的「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢，也可上傳補件資料及查詢申請進度。（編輯：張若瑤）1131231