全台空污防制區更新 2025年元旦生效

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（中央社記者張雄風台北31日電）因應今年9月修正發布新的空氣品質標準，環境部今天公告更新全台空污防制區，明年元旦生效；以PM10為例，三級防制區新增新北市、台中市、彰化縣、南投縣及嘉義市等5縣市。

環境部今天修正公告「直轄市、縣（市）各級空氣污染防制區」，自明年1月1日起生效。懸浮微粒（PM10）三級防制區共11縣市，細懸浮微粒（PM2.5）三級防制區14縣市；而臭氧（O3）除基隆市及宜花東地區外，其他縣市為三級防制區。

按照「空氣污染防制法」規定，環境部依空氣品質狀況將各縣（市）劃分空氣污染防制區，除國家公園及自然保護區等法定的一級防制區，符合標準為二級防制區，未符合的為三級防制區。

環境部是在今年9月30日修正發布的空氣品質標準，並以近3年（110至112年）空氣品質監測數據為基準，重新劃分空污防制區。

環境部說明，空氣品質未達標準的三級防制區，需執行更嚴格的污染管制措施，包含新設污染源應採取最佳可行控制技術、既存污染源進行污染削減，同時適用較高的空污費率等，藉此引導更多資源投入污染防制工作，持續提升空氣品質。

環境部強調，本次新增為三級防制區的縣市並非意味其空氣品質惡化，而是因空氣品質標準加嚴後，達標門檻提高了。

以PM10為例，三級防制區由6縣市增至11縣市，新增5個縣市（新北市、台中市、彰化縣、南投縣及嘉義市），因PM10年平均及日平均標準值分別由50及100（單位均為微克/立方公尺），加嚴為30及75，且判定方式由縣市轄內各測站數值平均改為轄內所有測站皆須達標；回顧這5縣市自105年以來PM10濃度已降低3成以上，改善幅度並不亞於其他地區。

環境部說，在PM10方面，持續強化逸散性粒狀物的管制，包含公私場所物料堆置場的污染防制、道路及營建工地揚塵防制等工作。

在PM2.5及臭氧的部分，透過推動空氣污染防制方案，加強工廠污染排放的管制強度，也針對交通污染及其他污染源所產生的污染物進一步削減。（編輯：陳清芳）1131231