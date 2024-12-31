高雄元旦新措施 擴大弱勢照顧、新增就業扶助對象等

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）2025即將到來，高雄市政府今天公布多項攸關市民權益的新措施，包含擴大弱勢照顧範圍、機車定檢通知電子化、新增就業扶助對象及提高客語認證獎勵金等。

高雄市政府今天發布新聞稿公布多項新措施，包括為減輕高雄市弱勢族群生活負擔，自民國114年起，低收入戶與中低收入戶資格審核標準每人每月平均所得將分別放寬至新台幣1萬6040元及2萬4060元。

另外，低收入戶與中低收入戶失能老人養護服務補助額度調增為每月2萬4000元，兒童早期療育自費補助單位也納入外縣市醫療（事）機構（以市府公告名單為主），期望能扶助更多弱勢家庭。

配合淨零政策，市府也將全面停止寄發機車排氣定檢明信片。車籍登記高雄市的車主，可到市府環境保護局機車定檢簡訊通知系統（https://www.khepa.tw/sms.asp）完成申請，每年就可以收到提醒簡訊。

同時，高雄市旅宿業者也將不再主動提供小容量液態盥洗、保養及個人衛生等一次性用品，減少塑膠製品對環境的衝擊。

此外，配合調高在職勞工訓練費用最高補助額度至10萬元，也將街友納入就業服務法扶助對象，透過職場訓練生活津貼、求職交通補助及職場學習及再適應計畫的協助，重返職場。

客語能力認證合格獎勵金將依級別提高至初級700元、中級1200元、中高級2500元及高級4000元，申請期限則延長為合格證書寄發日起60日內，以鼓勵提升市民報考客語認證的意願。（編輯：李淑華）1131231