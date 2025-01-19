國土署：全力推動國土計畫 若刪41億元預算衝擊租補

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（中央社記者高華謙台北19日電）針對立法院民眾黨團以國土計畫修法延期為由，提案刪減或凍結國土署相關業務預算約新台幣41億餘元。國土署表示，已全力推動國土計畫，此經費與國土計畫是兩件事，若遭刪除或凍結，將嚴重影響租金補貼的核定戶及社宅推動。

內政部國土管理署今天發布新聞稿表示，國土署在114年度及所屬預算第3目國土管理業務預算編列414億6726萬2000元，但民眾黨團以國土計畫修法延期為由，提案刪減或凍結10%，金額約41億元。

國土署說，對此表達強烈遺憾，國土計畫法是國家重大政策，國土署已完成各項配套子法並將陸續發布，且已有20個地方政府國土功能分區圖草案審議中，內政部及國土署也持續透過會議、首長拜會等各種方式溝通。

國土署表示，此外，也已在去年8、9月分別召開說明會說明政策內容，並輔導地方政府辦理鄉村地區整體規劃，提供因地制宜管理彈性，民眾黨團所稱國土計畫「一不四沒有」，且提案展延國土計畫上路期限，實際上則抹殺早日達成國土永續的機會。

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另外，國土署說，民眾黨團這次提案刪減或凍結「國土管理業務」預算項目，但這個項目多數經費是用於推動減輕弱勢租屋族群居住負擔的租金補貼，以及直接興建社會住宅工作經費，與國土計畫推動實屬兩件事，此舉將嚴重影響目前接受租金補貼的核定戶，還有「汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」等相關社會住宅興辦計畫推動期程。

國土署表示，立法院這次對國土計畫、住宅政策相關預算刪減或凍結，都將嚴重影響業務推動及各項便民措施，建請立法院應務實與理性面對民眾對國土永續、居住正義期待，支持國土署相關預算，早日實現居住正義。（編輯：蘇志宗）1140119