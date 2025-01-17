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監院：在野提案大砍預算 政治獻金查核恐停擺

2025/1/17 17:57（1/17 18:07 更新）
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（中央社記者賴于榛台北17日電）在野擬大刪今年度總預算，監院人士今天說，在野黨立委提案減列監院一般行政業務預算新台幣9000萬餘元，只保留人事費，未來監院政治獻金查核、公職人員財產申報等業務都將停擺，這種透過刪減預算使機關停擺的方式，恐有違憲之虞。

監院今年度總預算為10億9711萬餘元，扣除人事費用，機關運作及業務推動經費則為2億9703萬元，預算案正在立法院審議，不過在野黨立委紛紛提案減列監察院預算。

監院人士表示，有在野黨立委提案，要求刪除監院預算3億1266萬餘元，但監院業務費僅2.9億餘元，提案卻要求刪除3億1266萬餘元，這將使監察院業務運作完全停擺。

此外，也有提案批評監院淪為政黨酬庸，傷害民眾對政府的信賴，因此訴求將監院「一般行政」業務費用共計9037萬6餘元全數刪除。

監院人士說，一般行政是維持機關基本運作經費，包含水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費，一旦刪除，將導致公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行，全面停擺。

另外，也有提案要求全數刪除監院國際監察事務費用共1187萬餘元。監院人士指出，此提案若通過，將中斷長期耕耘的國際監察交流成果，包含監察院去年才終於成為伊比利美洲監察使聯盟（FIO）的區域外正式會員，以及今年澳紐及太平洋地區（APOR）的年會主辦權，一旦預算遭刪，過去由監院院長、人權會主委陳菊透過人權外交打下的成績單，都將付諸流水。

監院人士指出，整體來看，在野黨立委提案減列預算出現理由科目不對、全數刪除理由也不清的情形，未有減列的明確標準，加上監院正查核前民眾黨主席柯文哲總統大選的政治獻金，預計年後公布查核進度，不免懷疑有遭報復性減列預算的可能。

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監院人士呼籲，憲政機關之間應該互相尊重，而非大幅刪除預算導致其他機關無法運作，這也恐違反憲法希望五權分立的本來原意，以及大法官釋字632號，憲政機關不能因作為或不作為，影響到其他憲政機關正常運作的意旨。

監院人士也質疑，在野黨去年起陸續透過立法院職權行使法、公職人員選舉罷免法，以及總預算案的審查等，想要癱瘓國家、影響民眾權益，但國家運作不是立委出一口氣就可以持續進行，在野黨立委應理性思考。（編輯：翟思嘉）1140117

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