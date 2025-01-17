養豬協會反對刪減農業部預算 損及產業將串聯抗爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北17日電）在野擬大刪總預算，多項農業部相關經費面臨刪減、凍結，中華民國養豬協會今天說，刪減預算不利養豬產業，籲傾聽豬農心聲，若有損養豬產業，將串聯產業團體到立院抗爭。

今年度中央政府總預算案正在立法院協商、審議階段，農業部相關預算經費面臨刪減或凍結，中華民國養豬協會今天發布新聞稿表達憂慮，認為此舉可能影響多年累積的養豬產業成果，嚴重打擊台灣豬肉產業及國際競爭力。

養豬協會表示，農業部過去幾年透過多項政策與資源支持支撐養豬產業，也提升台灣豬肉的國際競爭力，包含補助養豬場經費改建、屠宰場與冷鏈設施等多項經費支持以及在豬肉產品的檢驗上面給予協助，多項作為讓台灣豬在品質與防疫上深受消費者信賴。

養豬協會說，今年是台灣豬的關鍵年，不僅世界動物衛生組織（WOAH）有望在5月通過台灣「豬瘟非疫國」申請，生鮮豬肉也陸續外銷菲律賓、新加坡等國家，未來更有可能進軍日本，「我們對於前景都非常期待。」

養豬協會表示，近日立法院亂象，立委揚言刪減農業部經費，擔心對於養豬產業的支持及經費也會因為這樣減少，經費減少不只會影響整個養豬產業的發展，包括衝擊養豬場環境改善、防止疾病傳播等，也會危及眾多豬農的生計。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

養豬協會呼籲社會各界傾聽豬農的心聲，理解產業背後的不易與努力，期盼朝野放下分歧，共同守護台灣豬肉產業，讓貢丸與滷肉飯的美味持續飄香全球。

養豬協會也呼籲，不要將政治議題凌駕民生議題，如有損養豬產業權益和罔顧國民安心食肉，將不惜串聯全國養豬產業團體及相關畜禽產業團體到立法院抗爭，強烈反對農業部相關經費面臨刪減或凍結。（編輯：陳政偉）1140117