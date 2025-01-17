卓榮泰：在野大刪預算犯眾怒 盼合理審議

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（中央社記者賴于榛台北17日電）在野擬大刪總預算，引發關注。行政院長卓榮泰今天表示，在野提案刪除或凍結的預算包含國防、文化，還有公務員差旅及教育訓練費用等，已犯眾怒，相信正開始斟酌縮手，「我鼓勵他們多縮一點，希望他們縮到合理範圍」。

行政院主計總處編具「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，其中總預算歲入為新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，歲入歲出賸餘209億元，預算案正在立法院審議階段，不過在野黨團表態將大幅減列或凍結各部會文宣及業務費用等，引發關注。

卓榮泰今天在行政院發言人李慧芝、僑委會副委員長阮昭雄等人陪同下，接見「泰國台灣商會聯合總會回國訪問團」。卓榮泰致詞時表示，台灣這幾天寒流來，天氣很冷，立法院與行政院現在氣氛也很冷，目前僑委會國外旅費以及教育訓練費用都被凍結，未來恐難與海外僑胞接觸，希望訪團若拜會國會，也可表達希望立法院支持中央政府總預算。

卓榮泰說，台灣與世界在高科技、學術、文化、體育等連結非常重要，而就像棒球比賽不是只有賽程當下，事前、事後需要很多行政業務人員要去工作交涉決定，國外旅費等預算若遭凍結會造成很大困擾，未來若不能跟國外高科技學術研究機構交流討論，台灣就只能閉門造車。他強調，可以要求節約預算，但不能以這種方式刪減。

他也提到，許多部會國內旅費也遭刪除，但中央與地方以及民間團體常需要交流討論，若都遭刪減，未來各部會恐只能坐在台北辦公室，加以水電費遭刪除多，除了公務員外，民眾洽公也一樣會受影響。

卓榮泰表示，預算的刪除應該要有計算標準，或是做出懲罰性刪除的動作，而非像現在的大幅刪減，現行做法將弱化國家競爭力、國防實力，讓台灣防衛能力被打折，高興的只有與台灣科技競爭的國家以及對岸。

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他也說，在野提案刪除或凍結的預算包含國防、文化，還有公務員差旅及教育訓練費用等，看來已經知道犯了眾怒，相信正斟酌縮手，「我鼓勵他們多縮一點，希望他們縮到合理範圍」，期盼下週能有個好的開始。

卓榮泰表示，政府腳步不能停，行政院經濟發展委員會日前已經推出兆元國家投資方案、亞洲資產管理中心等政策措施，希望持續努力連結海內、海外，透過明確的國家投資目標，讓大家在合理穩定的情況下互相幫忙。（編輯：林淑媛）1140117