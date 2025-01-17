總預算案 國民黨團訴求刪1111億元、占比率3.47%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北17日電）今年度中央政府總預算案正在立法院協商、審議階段，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨團訴求共刪除新台幣1111億元，占比率3.47%。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算案歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

傅崐萁今天率全體黨籍立委於議場前召開記者會說，今年度中央政府總預算案不止創下歷史新高，還有非常多的預算是浮編。

傅崐萁說，這次總預算，國民黨團總共刪除1111億元，占總預算的3.47%，這和往年刪除的幅度差不多，並沒有超額刪除。

記者會上，傅崐萁提及，潛艦預算至關國防。他稱國防部長顧立雄在立法院詢答表示，114年度國防部只需要潛艦預算實際執行數是2億元，所以國民黨團對於國防部需要的這些預算是支持，但「浮編」的部分是予以凍結，所謂凍結就是加強監督，並沒有任何的刪除。

透過 Google News 追蹤中央社

傅崐萁表示，對於台電虧損，行政院要求在114年度要補貼1000億元，這是納稅人的血汗錢，在百工百業辛苦的情況下，因為錯誤的政策和掩護民進黨派系腐化，政府要每年向人民伸手要1000億元，1000億元也必須要刪除，因為這是錯誤的政策，絕對不能同意民進黨向全民要錢，民進黨必須正視腐敗的能源政策，全面調整，不能每一年向人民要錢。

傅崐萁指出，文宣費也嚴格監督刪除，也會加強監督各部會業務費避免買網軍。（編輯：蘇志宗）1140117