藍白通案預算刪939億 羅一鈞：跪求立委放過防疫

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）總預算案藍白聯手通案刪減新台幣939億餘元；COVID-19疫情喚醒全民防疫，衛福部疾管署副署長羅一鈞今天喊話「跪求立委放過防疫」，當年專家到中國武漢帶回第一手消息，才能超前部署，若有新疫情恐難派人考察。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2019年底在中國武漢爆發並席捲全世界，當時台灣緊急指派2名專家冒險挺進中國，帶回第一手正確消息，讓台灣得以超前部署，曾創下超過200天零本土病例紀錄，同島一心抗疫，也讓民眾重新認知防疫重要性。

立法院會昨天審查114年度中央政府總預算案，先表決通案決議提案，藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍939億7500萬元，創下史上新高。衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天在臉書憂心喊話：「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫。」

他羅列疾管署遭刪預算，包括中國大陸旅費統刪80%、國外旅費統刪60%、媒宣費統刪60%等，以中國旅費為例，今年編3萬4000元用於有緊急疫情時可以派人去考察，沒事不會用，有需要時才會用。上次使用就是5年前此時，送2名專家去武漢帶回第一手消息，讓台灣比世界衛生組織（WHO）更早確認COVID-19病毒可以人傳人，立刻就提升防疫等級，守住了第一波。

羅一鈞表示，現在中國大陸旅費被統刪8成，3萬4000元只剩6800元，萬一緊急狀況發生，「6800元是絕對不夠的，連機票都買不起，編在那裡也是編心酸的，勢必要挪其他防疫經費來補。」

之所以會特別提到中國出差經費遭刪，羅一鈞接受媒體電訪解釋，因中國疫情相對不透明，常會需要實際派人到當地明察暗訪；另外，疾管署和衛福部各單位的媒宣費都被再提案要「全刪歸零」，如果表決通過，每週二向民眾和媒體主動說明疫情的例行記者會，就無以為繼了。他也感嘆表示，現在心情比外面的氣溫更寒冷。

衛福部醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬更是直呼：「請立委以蒼生為重！」實地調查是疫情期間最準確的方式。

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他也以2020年COVID-19疫情為例，專家到中國現場觀察，發現當地數據不透明，許多異常現象與中國官方說法不符，因此得以及時反應，派人現場調查雖有風險，但對保障國人健康至關重要，若因經費不足無法出差，一旦爆發群聚感染，後果不堪設想。

黃高彬指出，經費刪減還會影響防疫物資採購，讓疫情應對更加被動，至於媒體宣傳費被砍，民眾若缺乏正確資訊，恐影響防疫成效，加速疫情擴散，甚至衝擊健保與醫療系統，呼籲委員「以蒼生為重！」（編輯：陳政偉）1140118