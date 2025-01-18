多項建軍預算遭刪凍 國防部籲理性監督共同捍衛家園

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（中央社記者吳書緯台北18日電）立法院國民黨團、民眾黨團擬大刪總預算，國防部多項預算遭在野提案刪除、凍結。國防部今天呼籲理性監督，讓國軍官兵獲得充分資源與訓練，才能無懼數倍於己之敵的威脅，共同捍衛自由民主與家園安全。

國防部今天發布新聞稿表示，面對日益升高的敵情威脅、嚴峻安全環境，國防預算是支持建軍備戰、嚇阻強敵入侵，進而確保民眾生命安全的重要基石。

國防部指出，在民國114年度預算審查期間，針對立法院黨團及各立委的提案指導，國防部均竭力溝通說明，並在外交及國防委員會分組審查中，依國會「委員會中心主義」精神，獲得朝野立委相當共識。

國防部指出，目前立法院黨團協商新增提案，部分涉及重要武器籌購，特提出說明。

針對潛艦國造後續艦預算，國防部說明，潛艦為維護台海安全與海上交通線，構建不對稱作戰的關鍵戰力。針對今年編列新台幣20億元預算，國防部態度始終不變，即希望全數通過，待原型艦通過測試後動支，除了展現政府支持國艦國造的立場，並有利國際友邦持續協助台灣，強化防衛力量。

國防部指出，現在預算遭提案凍結18億元，恐不利獲得國外政府輸出許可，降低廠家合作意願與流失造艦專業技術人才等，衝擊後續艦建造。

對於業務費預算遭提案凍結，國防部表示，國防施政重點在維護國家安全，業務費主要用於籌購重要武器裝備、系統升級，維持主戰裝備妥善、籌補各式訓練彈藥、採購戰機船艦油料，以及維持部隊基本運作等。

國防部指出，業務費之前已於委員會預算審查階段，決議刪減48億元、凍結60億元。現再遭提案凍結業務費70%（約1781億元），及裝備零附件預算76億元等，鉅額刪凍額度將不利於國軍日常運作，不僅削減應對解放軍機艦侵擾的灰色地帶行動應處能力，同時導致部隊缺乏合理預算支應核心戰訓本務。

至於無人機園區預算遭提案全數刪減，國防部提到，參考俄烏戰爭經驗建構「無人機」不對稱戰力，是政府當前重要國家安全政策。結合產業發展需求，開發無人機產業園區，可厚植關鍵產業鏈，深化技術發展；114年度編列7625萬元，委員會審查時已遭凍結20%（1525萬元），現再提案全數刪減，為了加速無人機產業發展，希望立法院支持通過預算。

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針對媒體政策宣導費遭提案全數刪減，國防部指出，依「全民國防教育法」第9條，國防部為全民國防教育主管機關，應製播節目於大眾傳播媒體播放，凝聚全民國防共識；另人才招募為國軍建構戰力的根本，114年度共編列媒體政策宣導費4750萬元，除已通案刪減60%，現遭提案全數刪減。為能依法編列執行預算及強化人才招募，為國軍注入新血，希望相關預算能予維持。

國防部強調，近年中共國防預算連創新高，對區域情勢及台海安全威脅日趨嚴峻。國軍唯有在全民及國會支持下，有效運用穩定成長之財源，方能達成建軍備戰目標，並向國際社會宣示強烈自我防衛決心，籲請民眾及國會支持，以利各項施政如期推動。（編輯：林克倫）1140118