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中科院：有效運用預算 創造嘉義無人機園區優勢

2025/1/19 12:09（1/19 12:53 更新）
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圖為中科院騰雲無人機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北19日電）中科院長李世強今天說，嘉義無人機產業園區計畫是全世界第一個企圖將技術研究與開發平台、人工智慧與監管，以地理集中形成生態系創造優勢的創新概念，雖無典範依循，但可藉理性討論讓預算有效運用。

嘉義無人機研發產業園區的預算遭國民黨減列新台幣7625萬，遭外界議論此舉是弱化國防；國防部昨天對此發布新聞稿指出，參考俄烏戰爭經驗，建構「無人機」不對稱戰力，是政府當前重要國家安全政策，而結合產業發展需求，開發無人機產業園區，可厚植關鍵產業鏈，深化技術發展。

國家中山科學研究院長李世強今天上午表示，人工智慧快速發展，為無人載具與自主系統，包括自主定位、自主移動和安全避碰等技術領域，在空中、陸地、水上、水下甚至太空的自主系統價值鏈創造無限可能，這樣可能是機會與風險並存。

李世強指出，嘉義民雄無人機產業園區計畫，是全世界第一個企圖將技術研究與開發平台、配件與材料、人工智慧與監管、支援基礎設施和營運，及無人載具涉及的國家安全，以地理集中形成生態系，創造成本與技術優勢的創新概念，期盼讓無人載具產業透過中央主導與地方配合，推動人才培育和發展去紅供應鏈，雖然沒有典範可以複製依循，但可藉公共政策的理性討論，讓預算有效運用。

李世強說，在無人載具領域，中科院是國內唯一擁有完整全構型研發、測試及OEM分配經驗的單位，由中科院擔任火車頭角色推動，可帶領產業聚落快速成型，是最有成功公算的選擇，且無人機園區設立，亦是國內廠家引頸期盼的重大開發計畫。

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李世強表示，台灣從加工出口區到科學園區，讓台灣經濟發展屢創奇跡，這是前人的智慧心血與全民的打拚；如今結合AI與無人載具科技與市場趨勢，中科院願意和政府各部門與業界共同努力創造下一個未來。

李世強指出，產業沒有時間等待，中科院必須承擔此責任戰戰兢兢負重前行，至於未來的營運管理，但願在公共政策的理性思辯中，在建設的時間過程裡，凝聚出最大與最佳公約數。（編輯：蘇志宗）1140119

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