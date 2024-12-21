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經部3策略助攻無人機 嘉義義竹擬建大型測試場域

2024/12/21 08:49（12/21 09:31 更新）
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嘉義無人機創新研發中心吸引雷虎科技、經緯航太、台灣希望創新和中光電製能機器人等近50個團隊進駐。圖為無人機中心空拍圖。（經濟部提供）中央社記者劉千綾傳真 113年12月21日
嘉義無人機創新研發中心吸引雷虎科技、經緯航太、台灣希望創新和中光電製能機器人等近50個團隊進駐。圖為無人機中心空拍圖。（經濟部提供）中央社記者劉千綾傳真 113年12月21日
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（中央社記者劉千綾台北21日電）民主陣營極力培植非紅供應鏈趨勢下，經濟部透過爭取海外商機、內需練兵和建立產業聚落3策略，協助台廠克服規模經濟和關鍵模組研發等挑戰，同時規劃在嘉義義竹鄉建立大型無人機測試場域，透過產官學力量擦亮台灣無人機產業招牌。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新接受中央社訪問表示，俄烏戰爭爆發後，無人機軍事應用受關注，但中國大疆創新（DJI）市占率超過74%，是目前全球最大無人機品牌，引起各國對資安甚至國安疑慮，民主陣營開始思考建構無人機的「非紅供應鏈」。

鄒宇新表示，各國政府官員和廠商近年密切組團來台參訪，就是看好台灣是生產民主無人機最好的基地，主因為台灣有最強的半導體、ICT大廠具量產經驗，且身為民主陣營一分子，受到各國信賴，非紅供應鏈趨勢將替台廠帶來龐大商機。

經濟部今年9月籌組「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，由漢翔帶頭，會員已超過120家，涵蓋系統整合和關鍵零組件等廠商。鄒宇新透露，近期除了美方無人機訪團來台，他也前往立陶宛和拉脫維亞等國開拓市場，希望建立政府對政府（G2G）接洽管道，協助廠商爭取合作機會。

鄒宇新表示，「籌組聯盟是希望用最有效率的方式爭取商機」，聯盟代表和政府到海外了解對方國家和廠商需求，再回來檢視台灣廠商適合做什麼，也會提供台灣供應鏈量能給外國買家，由於歐美日市場較大，明年將安排前往德國、美國和日本參展。

隨著AI和零組件廠商陸續加入，鄒宇新預期，無人機聯盟的規模會不斷擴大，廠商也可透過內部資源整合互助，像是聯盟內的系統廠商會尋找零組件供應鏈夥伴合作。

為扶植國內無人機產業，鄒宇新表示，政府採取軍用商規策略，針對國防部開放3類5款採購需求，遴選7家原型機系統整合主導廠商，並提供研發補助，協助業者建立非紅供應鏈整合能力，最終由長榮、智飛、神通和中光電智能機器人等4家公司取得國防部標案，5年將採購3422架無人機。

根據經濟部航太產業發展推動小組盤點，無人機供應鏈分為飛行載具、動力、酬載、通訊、地面導控和飛導控等6大模組，其中台廠具備機身和馬達技術，但台灣在雲台酬載、通訊和導控的生產成本過高，目前以向外國採購為主。

觀察國際大廠技術發展，高通為高階光學晶片的主要供應商，美國特勵達菲力爾（Teledyne FLIR LLC）則供應熱像儀等。雖然台灣握有民主陣營無人機發展的契機，不過許多無人機業者反映，關鍵技術仍存有缺口，盼獲得政府大力支援。

鄒宇新表示，若業者研發成果有量產潛力，可以向經濟部申請研發補助，建立技術能量；但若技術差距較大，將透過工研院、中科院等法人科專計畫發展，並與國際大廠或研發單位合作，希望擴大經濟規模，進一步降低成本。

瞄準嘉義無人機產業聚落成形的發展潛力，經濟部2023年底在亞創無人機中心成立無人機產業發展專案辦公室，鄒宇新表示，「嘉義的基本環境都已經ready」，亞創中心已有雷虎科技、經緯航太、台灣希望創新和中光電製能機器人等近50個團隊進駐，旁邊就有小型驗證場域，開發出來的無人機可以就近進行回饋和修正。

無人機研發後進入生產製造階段，鄒宇新表示，中科院民雄基地規劃打造航太暨無人機產業園區，將在西側基地興建標準廠房，面積約29公傾，規劃2028年完工，目標吸引100家廠商進駐生產整機或關鍵零組件。

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此外，鄒宇新表示，現在已有小型無人機飛行測試場域，但發展大型無人機測試需要更大的跑道，因此規劃在嘉義義竹鄉建立較大型的測試場域，目前還在評估階段，後續尚須符合交通部對於測試場域法規要求等標準。

政府將無人機列為5大信賴產業軍工產業的重點項目，總統賴清德宣示，目標衝刺2030年無人機產值達新台幣400億元。面對非紅供應鏈合作趨勢，台廠正在急起直追，力拚建立關鍵模組和整機製造量能，經濟部預估今年國內無人機產值可達50億元，產官學研持續努力，共同擦亮台灣無人機產業招牌。（編輯：林淑媛）1121221

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