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海軍下單「台版彈簧刀」巡飛彈一型無人機 中科院測試驗證中

2024/12/24 12:54（12/24 13:29 更新）
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圖為中科院去年3月間展示9款已量產及研發中的偵蒐與攻擊無人機，「台版彈簧刀」巡飛彈無人機（圖）首次亮相。（中央社檔案照片）
圖為中科院去年3月間展示9款已量產及研發中的偵蒐與攻擊無人機，「台版彈簧刀」巡飛彈無人機（圖）首次亮相。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台中24日電）無人機為國軍不對稱戰力之一，中科院航空所長葉嘉範今披露，海軍已下訂單購買「巡飛彈一型」無人機，目前正實施最後測試驗證工作。此型無人機可由單兵攜行，導控距離大於10公里、滯空15分鐘以上。

國家中山科學研究院上午邀請媒體前往位於台中的航空研究所，採訪8項包括無人機的模擬器系統。

針對軍用無人機的發展進度，葉嘉範受訪指出，騰雲二型無人機、銳鳶二型無人機、紅雀三型無人機都已完成相關測評，並已對軍種完成展示，後續按照國防預算配置實施量產部署。

葉嘉範也披露，正在執行中的案件，為海軍已下訂單的「巡飛彈一型」無人機，目前正在實施最後的測試驗證工作。

巡飛彈無人機（又稱自殺無人機、遊蕩彈藥）區分為一型及二型。

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根據軍方資料及中科院說明，一型又被稱為「台版彈簧刀」，導控距離大於10公里、滯空時間15分鐘以上，可酬載紅外線熱像儀（EO/IR）裝備且具高爆彈頭，可由單兵攜行使用的精準打擊武器，用於攻擊高價值與高威脅的人、車等目標，巡飛彈如可飛行大型手榴彈，儘管在戰場欲渡海截擊有難度，但在近岸區域的近海攻擊相當有用。

至於二型，採多聯裝（可車載三聯裝）群攻，且發射箱能持續疊加，並安裝在艦艇或車輛，並依據儎台不同進行設計，擁有日夜間攻擊功能，具「人在迴路」設計，亦即可人員操作也能自動攻擊，而機翼能折疊以方便收納，同時配備高爆彈藥、結合多種打擊方式，包括影像紅外線及微波尋標器，動力來源可使用汽油、油電，且GPS導控為軍用等級，但目前仍在開發階段。（編輯：張若瑤）1131224

#中科院
#海軍
#國家中山科學研究院
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