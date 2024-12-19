立委質疑紅隼火箭彈性能 藍綠白聯手凍結2億預算

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（中央社記者吳書緯台北19日電）國造紅隼火箭彈效能近期遭各方質疑，立法院外交及國防委員會今天審議明年國防部預算，朝野立委聯手凍結新台幣2億元彈藥購製預算，要求中科院達成紅隼二代室內發射、預測目標慣性導引、減輕重量、串列式彈藥等4項目標後解凍。

中科院日前說明，紅隼火箭彈以攻擊輕裝戰車、甲車的履帶與輪胎，使其失去移動能力為設計目標，有效射程400公尺、可貫穿RHA裝甲（軋壓均質裝甲）達30公分。外界質疑紅隼火箭彈的「性價比」不如國造六六火箭彈。

陸軍司令部「一般彈藥購製與維護」預算包含「紅隼反裝甲火箭彈」委製案，總計5億9620萬元，納入民國113至114年度執行，今年已編列3億元，明年度編列2億9620萬元。

針對紅隼火箭彈等國造彈藥與個人裝備問題，民進黨立委沈伯洋、國民黨立委徐巧芯、馬文君、民眾黨立委林憶君皆針對陸軍司令部明年度「一般彈藥購製與維護」的64億1694萬元預算提出預算凍結案，朝野立委昨天在立法院外交及國防委員會預算初審未能達成共識。

立法院外交及國防委員會今天繼續審議明年度國防部預算，會議主席、召委王定宇指出，沈伯洋、徐巧芯等朝野立委都關心紅隼火箭彈的性能，是希望中科院能做得更好。

經朝野達成共識，王定宇宣告，以沈伯洋所提出凍結案為主提案併案處理，凍結陸軍「一般彈藥購製與維護」預算2億元，待提出書面報告經同意後始得動支。

王定宇表示，凍結案的書面報告，將要求中科院在二代紅隼火箭彈達成4項先進標準，並在提交的書面報告中列入。

針對4項先進標準，中科院長李世強中將表示，可以在室內發射、具備預測目標慣性、串列式彈藥、減輕重量。（編輯：蘇龍麒）1131219