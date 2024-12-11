綠委指兩岸論述是話術 王金平：這麼厲害就快想辦法

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（中央社記者王承中台北11日電）民進黨立委沈伯洋指前立法院長王金平主張的兩岸新論述就是一國兩制，不要再用話術欺騙台灣人。王金平今天表示，「請他講出他要怎麼走，才能夠解決國內和諧、兩岸和平的問題」。不要光是只有批評，如果這麼厲害，就趕快想辦法解決紛爭。

前立法院長王金平日前在「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟中，拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。民進黨立委沈伯洋表示，王金平所言就是一國兩制，「請不要再用話術欺騙台灣人」。

王金平今天前往立法院，拜會國民黨立法院黨團，針對兩岸論述遭指是一國兩制，王金平在會前受訪時說明，「請他講出他要怎麼走，才能夠解決國內和諧、兩岸和平的問題」。民進黨立法院黨團、民進黨中央及陸委會都沒有講什麼，不要憑一人講簡單幾個字就以為整個論述是這樣。

王金平指出，他的論述跟一國兩制、一中原則、一個中國有什麼關係，希望要批評的人好好地、認真地，把他當天所提的致詞內容深入了解以後再說。也希望批評的人能夠講出要怎麼做，才能促進國內團結，解決國內紛爭。

王金平表示，不要光是只有批評，如果那麼厲害，就盡快想一個如何解決國內政治紛爭、對立問題，這麼嚴重的衝突，難道不設法解決嗎，還是要放著不管。

王金平強調，以前也肯定九二共識就是兩岸穩定和平的定海神針，最起碼馬政府那8年都是穩定的，現在因為政府否定九二共識，再提九二共識有什麼用。這次他提出「兩岸治權互不隸屬、主權同位不分」是立一個框架，裡面要有更多的元素資料堆積，才能落實這樣的理念。

王金平解釋，國內都不能和諧，怎麼創造兩岸和平。所以，兩者是連帶的，希望從國內的和諧直接推動到兩岸的和平，這是大家共同的責任。

外傳由於共軍近日動作頻頻，17日在台北登場的雙城論壇可能因此取消。陸委會昨天表示，政府對於各種情況都在掌握研析當中。

對於雙城論壇可能喊卡，王金平認為兩岸如果能夠多一份交流，彼此都建立一份情感，就多一份互相了解，減少誤會。在這種緊張時刻。政府應該審慎思考，多一份交流是堆積兩岸的善意。

王金平指出，兩岸交流是必要的，彼此間尋求如何融合，台灣也能夠獲得安全、安定，兩岸都能夠有一個穩定的和平狀態，共求中華民族的繁榮。

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王金平提到，如果兩岸交流一下子斷掉的話，彼此一定會堆積一些惡意。所以，他認為兩岸不必這樣對抗，應從善的方面去思考。他一直強調，不論領導人還是一般民眾，都要善用其心。如果心是清淨的、平等的、善意的、慈悲的、包容的，好好用心去思考問題，所呈現的後果應該比較美好。

媒體詢問，王金平日前拋出兩岸新論述，前總統馬英九則將在18日前往中國訪問，兩人是否在兩岸議題上較勁。王金平回應，他從來不會去想這個問題，他做他該做的事，為兩岸和平、國內團結做努力，不會去爭什麼名、什麼位子及頭銜，完全一心一意為國內團結、兩岸和諧奉獻。（編輯：張若瑤）1131211