揭中共統戰6大途徑 民進黨團：持續推保護國安修法

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（中央社記者林敬殷台北10日電）民進黨立法院黨團今天表示，中共統戰分化台灣，無孔不入、無所不用其極，從宗教、學術、藝人、網紅、黑道到民代，民進黨團會事前防堵、事後究責，阻卻引中共入台的各項門戶洞開法案。

民進黨團上午在立法院舉行「遇到主權就讓，遇到國安就擋」記者會。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，今天是國際人權日，也是美麗島事件45週年，在這片土地上的自由人權，都是民主前輩流血流汗流淚努力打拚而來，但現在台灣面對嚴峻的統戰風險，中共統戰分化台灣，無所不在、無孔不入、無所不用其極，從宗教、學術、藝人、網紅、黑道到民代，都是現在進行式。

吳思瑤指出，中國利用基層宮廟，打著宗教交流名義滲透到台灣；學術上，前總統馬英九帶共青團來台就是最有強烈感受的統戰樣板。此外，還有藝人在中國發展被強迫發表擁護一個中國言論，中共還收買網紅替中國行銷祖國大好山河，黑道公然介入選舉，崩壞台灣民主秩序，在立法院有多少中國的在地協力者，樂當中共的代理人。

吳思瑤說，面臨嚴峻的國安挑戰，身為立委的政策及監督工具就是修法及立法，民進黨團會從事前防堵到事後究責嚴懲，阻卻引中共入台的各項門戶洞開的法案。

民進黨籍的外交及國防委員會召委王定宇指出，面對獨裁國家滲透及操弄，台灣從2016年起從國安法、組織犯罪條例、兩岸人民關係條例、刑法、國家機密保護法等著手，維護國家安全，不是保護民進黨及國民黨，而是保護台灣自由民主社會。面對新的樣態，必須與時俱進。

他說，但從這屆立委起，推動國安修法非常困難，國家安全是大家的，不分黨派，不要遇到國安法律就拚命阻擋，要把自己位置弄清楚。

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民進黨立委沈伯洋表示，要預防統戰和認知作戰，要從金流、資訊流、人流這3部分加以規範。民進黨立委提出的國安相關法案體系非常綿密，但藍白卻全都反著做，使這些重要法案無法通過。

民進黨團書記長蔡易餘指出，這會期民進黨立委提出很多法案要深化台灣國防、防備中國侵略，將從檢討違法刑責、確認身份認同、強化管轄密度、建置國家安全網等方面提案修法，同時也要阻卻國民黨引中國入台灣、弱化國安的修法。（編輯：翟思嘉）1131210