藍白修財劃法 綠憂交通建設858億受波及不翼而飛

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（中央社記者王揚宇台北9日電）外界關注財劃法修法議題，民進黨立法院黨團今天再度召開記者會，質疑藍白惡修財劃法，將使攸關道路安全、軌道建設、鐵路立體化等交通建設，共計約新台幣858億元的預算受影響，不翼而飛。

立法院財政委員會日前將財劃法修正草案送出委員會，提報院會討論，院會討論前須經黨團協商。立法院朝野黨團11月29日下午協商財劃法修正草案，但各黨團並無共識，因此全案保留送院會，請立法院長韓國瑜召集協商。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘，以及民進黨立委李昆澤、許智傑、徐富癸今天召開「惡修財劃法，交通建設858億沒了？」記者會，提出相關質疑。

吳思瑤說，藍白推財劃法修法，要從中央國庫挖走6612億元，這將影響全國性、跨域型的交通計畫，包括335億元的軌道建設、433億元的道安計畫，以及一年約90億元的TPASS通勤月票，共計858億元預算恐斷炊，不翼而飛。

蔡易餘表示，國民黨只搶錢，卻不講事權分配，例如交通建設涉及跨縣市整合等問題，不希望中央因財劃法修法而無法做事，這也會影響地方民眾無法完善享受公共建設。

李昆澤說，軌道建設含捷運及鐵路立體化，關於鐵路立體化建設計畫（114年公務預算），金額達181億元，包括花東地區鐵路雙軌電氣化計畫、嘉義市區鐵路高架化計畫、高雄市區鐵路地下化計畫等。此外，交通建設要整體規劃，倘若把交通預算分配到各縣市政府，讓地方獨自處理，會面臨整體性規劃問題。

許智傑說，如果國民黨這樣搞的話，台灣重要建設可能會被搞掉，呼籲國民黨立委不要跟著國民黨團三長亂搞，也請國民黨立委回頭是岸、懸崖勒馬。

徐富癸質疑，倘若藍白惡修財劃法，將影響道安預算，包括104.6億元的省道改善計畫、138億元的生活圈道路交通系統建設計畫等。

此外，立法院6日院會處理選罷法修法議程，藍綠立委爆發肢體衝突。媒體詢問，國民黨立院黨團書記長林思銘指20、27日院會國民黨會充分準備，不會用突襲的方式。

吳思瑤表示，這是否印證國民黨團在6日的院會就是惡意突襲，而現在國民黨內部意見陷入分歧，請國民黨立委磋商時，不能讓政黨利益凌駕人民權利。

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媒體追問，有國民黨立委接獲陳情，前文化部長史哲擔任文化部長期間，涉嫌霸凌文化部職員。

吳思瑤指出，民進黨團支持任何霸凌受害者提出檢舉、揭發，對於各職場發生的霸凌事件，也絕對不能縱容，倘若行政部門或任何職場發生霸凌事件，都該啟動相關作業準則，而針對霸凌事件，不管是公私部門還是各級政府，都應有更完整的法制，因此民進黨團會全力推動相關修法，包括公務人員保障法等。（編輯：林興盟）1131209