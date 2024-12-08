傳中國邀藝人組黨參選 吳思瑤：若被滲透災難難想像

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（中央社記者陳俊華台北8日電）網路影片揭露中國收買網紅統戰台灣，民進黨團幹事長吳思瑤今天說，中國統戰無所不用其極、無所不在，不只網紅被收買滲透台灣，也傳出中國要培植藝人組黨參選，中國統戰已超前部署2026、2028選舉，台灣選舉如果公然被中國滲透，這樣的災難難以想像，國安部門、陸委會要有所因應。

網紅八炯自製中國統戰紀錄片，找歌曲「中國老總」原唱陳柏源拍片，揭發中國如何收買台灣網紅。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，中國統戰無所不用其極、無所不在，台灣藝人在中國發展被迫發表統戰言論；網紅被收買、利用網紅滲透台灣，進行很多言論上的內容製作，試圖影響台灣年輕下一代，過去有所聽聞，昨天是進一步被驗證。

吳思瑤指出，最新訊息是不只網紅，中國統戰還動歪腦筋要培植藝人在台灣組黨參選，這已是非常明確介入台灣的選舉，違反兩岸人民關係條例、反滲透法，甚至有其他國安法規，「中國現在居然不演了」，統戰已超前部署2026、2028選舉，要培植藝人或其他任何人在台灣參選。

吳思瑤說，台灣選舉如果公然被中國滲透，這樣的災難是難以想像，必須嚴肅面對可能會有中國人的立委在立法院產生；她呼籲也期待相關國安部門、陸委會，針對敵人已經在超前部署，台灣必須要有所因應。

民進黨立委沈伯洋7日在臉書發文指出，2019年3月他演講就談到網紅如何被利用拿來打認知作戰，為什麼台灣要趕快練習情報蒐集，這6年來成立民主實驗室、黑熊學院、成立了統戰調查團隊，每件事情都一直被驗證。

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沈伯洋指出，重點不是說有哪些網紅，網紅跟藝人一樣會一直被吸引，重點是「中國怎麼接觸到這人」，也就是說中間人很重要，教授、黑道、商人、運動圈、退休公務員、特定政治人物等有很多中間人，聚焦這一塊才不容易被反操作。

沈伯洋認為，民意代表風險最高，因此民意代表去中國部分應有管制，他被擋最多次的法案就是這個；其次是特定退休人員，因此不管預算提案還是修法，都特別針對這部份加強，還整理所有軍人滲透的中間人，以及這些人最常經營的職業態樣，退輔會已經在處理。（編輯：林淑媛）1131208