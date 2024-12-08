台獨聯盟：中共收買網紅配合統戰 台灣必須有所作為

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（中央社記者葉素萍台北8日電）網紅八炯揭露中共收買台灣網紅、執行統戰等情形。台獨聯盟今天說，這種以「言論詐騙」，利用台灣民主與言論自由，恣意以假訊息幫中國擦脂抹粉，台灣不能只停留在全民警惕，必須有所作為。捍衛台灣，「絕不能因為少數人的墮落，拉著我們一起沉淪。」

台獨聯盟發布聲明指出，國際社會澳洲、荷蘭、加拿大、英國等國會通過友台議案，指聯合國2758號決議不涉台灣，嚴肅指出台灣不是中國的一部分，反觀國民黨以及前總統馬英九，用中生「交流」之名，為中國統戰協力，模糊台灣中國互不隸屬的事實，再次企圖將台灣綁入中國。

台獨聯盟說，中國國民黨一直不願承認的是「對中國而言，中華民國已經滅亡了」，台灣獲得世界12強棒球賽冠軍，Team Taiwan台灣隊響徹雲霄，中國則利用國民黨緊抓著不放的「中華台北 Chinese Taipei」 ，將「台灣」矮化為「中國台北」。

台獨聯盟表示，中國連國民黨認為的「中華隊」、「中華台北」都不願說，被羞辱的國民黨一如往常卑躬屈膝、唾面自乾。

聲明稿指出，2018年台獨聯盟參與東奧正名連署公投，當時失敗了。其實不需要透過公投，民進黨政府應積極促成正名，直接向國際奧委會「申請」改名，絕不能接受屈辱的Chinese Taipei。

台獨聯盟說，這次台大、清大、民團抗議中國學生把「台灣隊」矮化為「中國台北隊」，積極與中國訪團「民主交流」，值得肯定。黑熊學院「接力挺台灣」，也是台灣面對中國脅迫的正面反抗；還須民進黨政府在體制內進行法治完善，才能真正保護台灣。

台獨聯盟認為，中生問題之外，更迫切的是中配的問題。中配是否放棄國籍的問題，台灣政府不能模糊以對。凡是取得台灣國籍的中國人，就應該放棄中國國籍。

台獨聯盟說，根據中國「情報法」第7條「任何組織和公民都應依法支持、協助和配合國家情報工作」。就國家安全，中配若取得台灣國籍，又沒有放棄中國國籍，結果還要配合中國情報工作，形成國安破口；另外，基於人道考量，有台灣身分則放棄中國國籍，才能保護這些來到台灣追求民主自由的中配，免受中國惡法脅迫。

台獨聯盟表示，馬英九的交流，漠視中國侵台意圖，降低台灣人對中國威脅的警覺，同時轉移並美化中國的邪惡，台灣人不能放縱任何自我矮化與自我欺瞞馬英九式的交流。

台獨聯盟說，近期再度揭露中國收買台灣網紅，美化如中國在新疆的種族滅絕、反過來誣指台灣在獨裁統治之下。台灣不能只停留在全民警惕，必須有所作為。（編輯：蘇志宗）1131208