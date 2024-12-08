傳陸找藝人組黨參加台灣選舉 陸委會：若逾越法律紅線將積極偵辦

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（中央社記者謝怡璇台北8日電）今年有多名網紅、藝人揭露中國大陸收買網紅、邀藝人組黨參加台灣選舉。陸委會今天回應，倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘籌組政黨、參選，已逾越法律紅線。政府將對涉及違法情事積極偵辦、依法處理。

今年YouTuber波特王、網紅八炯，相繼揭露中國大陸出資收買台灣網紅、執行統戰作業；藝人何以奇6月中旬也表示收到北京某傳媒公司來信，指發布特定內容後將介紹中國的工作機會，並邀請藝人籌組「台灣擁和黨」參政。

對此，大陸委員會（陸委會）表示，憲法保障人民享有言論自由及參政權，但倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，行為已逾越法律紅線。對於涉及違法的情事，政府必將積極偵辦、依法處理，以維護國家安全、社會安定及自由民主社會的正常運作。

陸委會提到，為防範境外敵對勢力滲透干預，政府近年已完成「國安五法」及反滲透法的修法工作。依據國安法規定，任何人不得為外國、陸港澳、境外敵對勢力發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。

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陸委會表示，依據反滲透法規定，任何人不得受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事破壞社會秩序、傳播假訊息或干擾選舉等行為；依據兩岸條例第33條之1規定，非經主管機關許可，不得與中共黨政軍從事任何形式之合作行為。

陸委會強調，針對媒體報導，中共疑與台灣特定網紅合作，要求配合中共操作，拍攝、傳散詆譭政府政策，對台統戰滲透，甚至邀藝人組黨、參選，政府都有掌握並持續密注。網紅及藝人已成中共對台統戰滲透、遂行認知作戰重要一環，必須嚴肅看待。（編輯：周慧盈）1131208