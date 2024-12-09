藍委擬修戒嚴法 綠質疑政治消費盼適可而止

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（中央社記者王揚宇台北9日電）國民黨立委擬修法，使總統宣布戒嚴24小時內送立法院議決。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，民主不走回頭路，民進黨一路反對戒嚴，不可能有戒嚴的作為與想法。民進黨團書記長蔡易餘質疑，國民黨炒作戒嚴，進行政治消費。

韓國總統尹錫悅日前突襲宣布緊急戒嚴，韓國國會隨後表決解除戒嚴。國民黨立委許宇甄今天表示，台灣的戒嚴法許久未修，有極大漏洞。她提案修改戒嚴法、立法院職權行使法，未來如果總統宣布戒嚴，需在24小時內提交立院議決，避免產生空窗期。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，輿情回應階段，吳思瑤、蔡易餘針對上述議題，回應媒體詢問。

吳思瑤說，請國民黨不要再消費、炒作戒嚴，立法院可以做點好事、正事嗎，況且民進黨一路反對戒嚴與威權，國民黨才是戒嚴的始祖，現在推戒嚴法修法有必要性與急迫性嗎。

吳思瑤指出，總統賴清德已說明民主不走回頭路，民進黨全黨上下立場也一致，絕對不可能有戒嚴的想法與作為，現在是預算會期，應該要好好審查預算，且人事同意權案至今沒有一項完成審查。除了進行政治惡鬥的國民黨，沒有人會操作戒嚴，請國民黨適可而止。

蔡易餘說明戒嚴法相關修法過程，包括該法最後修正日期為1949年1月14日，且修法完後、同年5月20日，當時的國民黨政府便宣告歷史上最久的戒嚴，持續38年。

蔡易餘說，台灣不走回頭路，也不需要戒嚴，因為戒嚴時期造成的人權侵害，讓人引以為鑒，根本不希望戒嚴，現在國民黨忽然要修戒嚴法，不知道在做什麼打算。

蔡易餘指出，戒嚴法不到要修正的必要時期，也不是急迫法案，況且現在是預算會期，國民黨現在只是炒作戒嚴、進行政治消費。（編輯：林家嫻）1131209