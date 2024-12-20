青鳥欲衝進立院爆推擠 警方封閉1出入口

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（中央社記者劉建邦、謝幸恩台北20日電）立法院會今天預定審議選罷法等修正草案，公民團體在立法院外發起活動並訴求退回法案，一度欲衝入立院，與警推擠後僵持，警方已封閉1個出入口，現場聚集超過5000人。

大批群眾在上午11時左右推倒立法院接近康園出入口的圍欄，與現場警方爆發肢體推擠，警方隨即在中午12時20分左右關閉接近康園的出入口。雙方約莫推擠達40分鐘。

民進黨立委王世堅到場表示，立法院不應該動用警察權，立法委員是台灣人民選出來的，主權是人民的。民進黨立委沈伯洋也到場指出，現在非常需要停止開會，現在減緩前進的速度，「但是我們的人現在真的很不夠，我們現在一定要阻止開會」，需要大家的力量。

立法院程序委員會17日表決通過國民黨立法院黨團所提的20日立法院會議程草案，將報告事項全數暫緩列案，並將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案、攸關大法官裁判門檻提高的憲法訴訟法修正草案，及攸關全國稅收分配的財劃法修正草案等，列為討論事項前4案。

民進黨立委昨晚破壞議場窗戶進議場集結，占據主席台，力阻法案通過。今天上午，國民黨立委突破封鎖進入議場，與民進黨立委發生衝突。

立法院外則有經濟民主連合、台灣公民陣線等多個公民團體動員的「冬季青鳥在台北」活動，號召青鳥公民運動夥伴在立法院外的濟南路1段集結。主辦單位說，統計截至中午，現場聚集人潮已超過5000人。（編輯：李錫璋）1131220