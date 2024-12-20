立法院外警民對峙群眾一度試圖衝入 綠委安撫化解
2024/12/20 12:42（12/20 12:55 更新）
（中央社記者林敬殷台北20日電）冬季青鳥公民行動今天上午在立法院濟南路集結，抗議藍白立委強推選罷法。民進黨立委利用國民黨清空議場到場外向群眾致意，部分情緒激動的群眾向前推擠，試圖衝破警方封鎖線衝入立法院，所幸在民進黨立委安撫下，化解衝突。
為了阻擋藍白立委強推選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等案，民進黨昨天晚間占領立法院議場，藍白立委運用人數優勢在上午10時35分，將占領主席台的民進黨立委排除，之後恢復開會。
議場被國民黨立委清空後，多位民進黨立委，包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委王世堅、邱議瑩等人在11時從立法院康園餐廳車道，也就是濟南路側門走出，群眾往前聚集靠近。
群眾看到民進黨立委現身，情緒激動，部分群眾開始鼓譟，趁著駐守在濟南路側門的警察打開鐵門之際，多次推擠鐵門前的兩層鐵柵欄，試圖衝入，讓場面一度陷入緊張衝突，警方隨即加派人力防止群眾衝進立法院。
期間有救護車開向側門，因現場狀況混亂無法開入，群眾要求將綁死的柵欄剪開，氣氛再度陷入緊張，所幸在民進黨立委沈伯洋、王定宇等人安撫下，群眾未再推擠。（編輯：蘇志宗）1131220
延伸閱讀青鳥持續聚集立法院旁 訴求退回3爭議法案立法院議場藍綠搶占主席台 雙方爆發激烈衝突綠委力阻選罷法三讀破窗入議場 藍表達嚴厲譴責預告會有新動作力阻選罷法三讀破窗進議場 吳思瑤：不得已的選擇破萬青鳥繞行立法院 提傅崐萁下台、退回惡法等5訴求
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
立法院議場主席台攻防戰 韓國瑜裁示舉手表決