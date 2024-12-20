立法院外警民對峙群眾一度試圖衝入 綠委安撫化解

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（中央社記者林敬殷台北20日電）冬季青鳥公民行動今天上午在立法院濟南路集結，抗議藍白立委強推選罷法。民進黨立委利用國民黨清空議場到場外向群眾致意，部分情緒激動的群眾向前推擠，試圖衝破警方封鎖線衝入立法院，所幸在民進黨立委安撫下，化解衝突。

為了阻擋藍白立委強推選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等案，民進黨昨天晚間占領立法院議場，藍白立委運用人數優勢在上午10時35分，將占領主席台的民進黨立委排除，之後恢復開會。

議場被國民黨立委清空後，多位民進黨立委，包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委王世堅、邱議瑩等人在11時從立法院康園餐廳車道，也就是濟南路側門走出，群眾往前聚集靠近。

群眾看到民進黨立委現身，情緒激動，部分群眾開始鼓譟，趁著駐守在濟南路側門的警察打開鐵門之際，多次推擠鐵門前的兩層鐵柵欄，試圖衝入，讓場面一度陷入緊張衝突，警方隨即加派人力防止群眾衝進立法院。

期間有救護車開向側門，因現場狀況混亂無法開入，群眾要求將綁死的柵欄剪開，氣氛再度陷入緊張，所幸在民進黨立委沈伯洋、王定宇等人安撫下，群眾未再推擠。（編輯：蘇志宗）1131220

立法院會20日預定審議選罷法等修正草案，立法院外有經濟民主連合等公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動，有民眾企圖翻進立法院，警方在現場維持秩序。中央社記者王騰毅攝 113年12月20日

立法院會20日預定審議選罷法等修正草案，立法院外有經濟民主連合等公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動，訴求退回法案，部分群眾企圖衝入立法院，與警方發生推擠。民進黨立委王定宇（前右2）等人也到集會現場。中央社記者王騰毅攝 113年12月20日

立法院會20日預定審議選罷法等修正草案，立法院外有經濟民主連合等公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動，上午在濟南路1段集結，要求退回3爭議法案，並提出5項訴求。中央社記者王騰毅攝 113年12月20日

立法院會20日預定審議選罷法等修正草案，立法院外有經濟民主連合等公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動，部分群眾企圖翻進立法院，民進黨立委王定宇（右2）等人在旁引導。中央社記者王騰毅攝 113年12月20日