選罷法修法爆衝突 主辦方稱逾萬青鳥立院外抗議

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（中央社記者劉建邦台北20日電）立法院會今天在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，經濟民主連合等公民團體動員「冬季青鳥在台北」活動，號召青鳥在立法院外抗議，主辦方下午喊出現場超過1萬人。

為阻擋國民黨及民眾黨立委強推選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等修正案，民進黨立委昨天晚上先占領立法院議場，藍白立委運用人數優勢在今天上午排除占領主席台的民進黨立委，隨後恢復開會，並在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文。

由經濟民主連合、台灣公民陣線等公民團體動員的「冬季青鳥在台北」活動，號召青鳥夥伴上午持續在立法院外的濟南路1段集結。

聲援公民團體的民眾在上午11時許曾與警方爆發衝突，因立法院的康園餐廳近濟南路1段出口大門被打開，聲援民眾與北市警方發生拉扯，期間多名民進黨台北市議員到場聲援。

據記者現場觀察，衝突持續到中午時暫緩，下午1時許天空雖飄起細雨，但持續有聲援活動的民眾陸續到場，包含人權NGO（非政府組織）工作者李明哲、網紅「八炯」等人也現身力挺。

主辦方在下午3時30分喊出現場超過1萬人，且人潮從北市濟南路1段的舞台蔓延至中山南路的路口，聲援民眾在立法院議場提到要投票表決時，喊出「沒有討論、不是民主、停止表決、退回惡法、捍衛公民罷免權、守護憲法法庭」口號。

李明哲在台上發表演說指出，前幾天到國民黨黨中央抗議時，藍營黨工質疑為何不去監督執政黨，但他認為人民監督權就是監督所有國會議員，這也看出國民黨心態就是不習慣被人民監督，他並喊出國民黨不倒、台灣不會好。

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他表示，國民黨就是要拿掉人民制衡國會的權力，這樣就能癱瘓憲法法庭且讓人民無法罷免，並透過國民黨立委傅崐萁等人在國會惡搞，刪除重要預算，這部分絕對無法接受。

李明哲說，從國民黨相關人士近日的說法，可看出國民黨沒有改變，台灣人最大仁慈就是讓國民黨持續留在台灣，且不管是日治期間或國民黨統治時期，台灣人都沒退縮，也代表國民黨目前的惡霸做法，台灣人同樣不退縮。（編輯：戴光育）1131220