國民黨民眾黨拚財劃法闖關 聯手通過延長開會到今晚12時

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（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院會今天開會，處理選罷法、憲法訴訟法修法等案。會議進行到下午5時12分，台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團提案延長開會時間，到晚上12時再行休息，最終藍白挾人數優勢舉手表決通過。

為防止選罷法等修正草案三讀闖關，綠營昨晚突襲，破壞窗戶後進入議場攻占主席台。但國民黨立委今天上午9時後，逐步突破封鎖挺進議場，朝野立委在主席台上演激烈攻防，雙方數度嚴重肢體衝突，甚至有立委掛彩送醫。

上午11時40分後，立法院長韓國瑜在國民黨立委保護下宣布開會。表決院會議程時，由於場面混亂，韓國瑜裁示進行舉手表決，重演5月國會職權修法的議事攻防。

立法院會依序處理選罷法、憲法訴訟法部分條文修正草案，選罷法稍早已三讀修正通過，處理憲法訴訟法第30條、43條條文修正草案時，藍白提案延長開會時間到晚上12時，經舉手表決，藍白挾人數優勢勝出。

根據今天立法院會討論事項議案，在憲法訴訟法第30條、43條條文修正草案後的議案，就是財政收支劃分法部分條文修正草案。（編輯：蘇龍麒）1131220

朝野立委20日為選罷法等修正草案爆發多次推擠衝突，國民黨立委排除占據主席台的民進黨立委後，會議主席韓國瑜（後中）等人在國民黨立委護送下，於上午11時41分進入議場，並宣布開會。表決院會議程時，由於場面混亂，韓國瑜裁示進行舉手表決。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日