朱立倫：民主數人頭非數拳頭 不容許民進黨暴力破壞

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（中央社記者賴于榛台北20日電）立法院會今天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，朝野立委正為此激烈攻防。國民黨主席朱立倫表示，開會不是比拳頭是比人頭，嚴正譴責民進黨暴力鬧事，讓民主嚴重倒退。

立法院會今天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，民進黨立委昨天破壞議場窗戶後闖入，欲阻止議程，不過上午9時後，國民黨立委兵分三路，突破封鎖進入議場，以優勢人力回到主席台。

朱立倫出席「113年新住民回娘家大團圓」活動前受訪指出，台灣已經民主化幾十年，建立了相關規矩與議事規則，民進黨竟然當家了還可以鬧事、破壞議場闖入，甚至用膠鎖門藉以霸占主席台。

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朱立倫表示，嚴正譴責民進黨立委作為讓台灣民主進入黑暗期，讓台灣民主倒退，相信民眾絕不容許暴力手段，國民黨一定會站在民意這一方，讓立法院成為數人頭的地方，不像民進黨只想暴力打破人頭，「（總統）賴清德如果要走暴力路線，我們絕不容許」。

朱立倫在活動致詞時也提到，國民黨立委正在立法院辛苦攻防，但立法院議事程序是數人頭不是比拳頭，不是打架打贏就可以，希望在場人員都能為黨籍立委打氣。（編輯：張若瑤）1131220