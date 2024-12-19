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朱立倫宴請美智庫訪團 就台美、兩岸關係交換意見

2024/12/19 22:28
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（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨主席朱立倫今天宴請華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）訪團一行，會中雙方針對台美關係、兩岸關係及國際情勢深度交換意見，會談氣氛良好融洽。

國民黨今天晚間發出新聞稿指出，朱立倫偕國民黨立委陳永康、陳菁徽、葛如鈞宴請華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution，另譯布魯金斯研究院）訪團一行。朱立倫指出，歡迎布魯金斯研究所的好朋友們繼今年8月後再度來訪，國民黨非常樂見與來自世界各國的學者、意見領袖交流。

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朱立倫強調，國民黨將持續「親美、友日、和陸」的務實路線，和全世界交朋友，共同為台灣與世界和平做出貢獻。

朱立倫也指出，民進黨政府執政8年多來，兩岸關係惡化導致區域情勢動盪，絕非台灣民眾與國際友人所樂見。國民黨支持「國防」與「對話」並進的2D戰略，並嚴正呼籲民進黨政府，面對兩岸關係應以「對話」代替「對話」，用正向積極的態度面對兩岸交流。（編輯：林克倫）1131219

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