雙城論壇落幕 朱立倫：蔣萬安展現對兩岸交流成果

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨主席朱立倫今天表示，雙城論壇已圓滿落幕，台北市長蔣萬安對兩岸交流做出具體且雙方能合作的成果，尤其未來推動上海觀光團到台北，有助於降低兩岸緊張氣氛及重啟觀光旅遊，國民黨會全力支持。

2024台北上海城市論壇今天落幕，上海市副市長華源昨天在致詞時表示，希望上海市民多到台灣台北看一看，為此上海方面將積極推動上海居民赴台團客遊，旅遊路線一定會包含台北市。

朱立倫下午在國民黨中常會上表示，雙城論壇已圓滿落幕，蔣萬安展現出對兩岸交流努力的成果，這次透過論壇，做出具體且雙方能合作的成果，尤其未來推動上海觀光團到台北，這對於兩岸緊張氣氛的降低，以及觀光旅遊的重新開啟，都非常正面，國民黨會全力支持。

朱立倫說明，對於任何兩岸交流活動，國民黨都是秉持正面、積極的態度，像是前總統馬英九今天帶領學子到中國大陸訪問，參加重要的青年交流活動，就是希望透過兩岸交流，讓年輕人相互了解、降低衝突、減少緊張氣氛。

朱立倫指出，國民黨副主席連勝文、秘書長黃健庭下週也將到大陸，參加重要的台商活動，透過這樣兩岸不斷的交流、對話，以及共同參與重要活動，民眾感受到愈頻繁的交流，愈能夠減少兩岸緊張氣氛，以及促進兩岸的合作，不希望用負面、抵制、強烈杯葛、抹紅的態度，面對兩岸交流。

朱立倫強調，民進黨長期用抗中來賺取政治利益，完全不願見到兩岸正面交流，這是以傷害台灣為基礎、賺取政治利益為目的的政黨，應停止繼續傷害台灣民眾，只要減少衝突、降低緊張，對台灣民眾才是有利的，不是透過兩岸對抗、衝突賺取政治利益，這是民進黨得利，台灣民眾受害。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1131218