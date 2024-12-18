雙城論壇台胞手冊遭疑統戰 蔣萬安：要有信心

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）雙城論壇昨天落幕，但上海方提供與會者的禮品為「台胞服務手冊」，遭聯想具統戰意味。台北市長蔣萬安今天說，這是一本提供生活資訊的服務手冊，大家要對自己有信心。

2024台北上海城市論壇昨天在晶華酒店舉行，出席人員座位上除有台北市政府準備的文宣品，還有上海方提供的棕色文件包，裡頭是一本「台胞服務手冊」，內容為上海概覽、涉台政務指南、就學及就業服務指南等，包含港澳台居民居住證申領指南。

民進黨台北市議員簡舒培今天出席大安國中綜合教學大樓啟用典禮接受媒體聯訪表示，上海來台北發的禮物居然是宣傳矮化台灣的「居住證」，而身為台北市市長的蔣萬安面對人家侵門踏戶不僅完全不生氣，還認為這是對等交流，令人傻眼。

簡舒培說，雙城論壇就是中國的統戰方式，包含宣布推廣陸客來台、挑選禮品都深具統戰用意，北市府卻都喜孜孜地接受，無視對方真正的用意，沒有對等更沒有尊嚴。

蔣萬安出席同場活動被媒體堵訪時表示：「一本生活資訊的服務手冊就是統戰？我們大家要對自己有信心。」

根據陸委會資料，港澳台居民居住證是陸方一連串統戰措施的一環，只是以「生活便利」為糖衣，將台灣民眾視為其公民，納入其戶政管理系統，具有矮化主權地位、內國化的政治圖謀。

對於上海市政府承諾將積極推動赴台團隊遊，蔣萬安說，正面看待，樂見活絡台北及全國各地觀光產業發展。（編輯：張銘坤）1131218