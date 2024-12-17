上海推團客遊 國台辦：樂見早日恢復大陸居民赴台遊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京17日電）針對上海市副市長華源宣布，上海市將積極推動上海居民赴台團隊遊，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚說，上海方面相關的意向性表態，符合兩岸民眾「要交流」等共同心願，國台辦樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊。

朱鳳蓮是在今晚以書面回答中央社記者詢問時，作上述表示。

朱鳳蓮宣稱，陸方秉持「兩岸一家親」理念，始終「尊重、關愛、造福」台灣民眾，一貫明確支持實現兩岸人員往來正常化及包括旅遊在內的兩岸各領域交流常態化。

她又說，上海方面在「雙城論壇」期間關於涉台旅遊的意向性表態，符合兩岸民眾「要和平、要發展、要交流、要合作」的共同心願，符合兩岸民眾特別是廣大台灣民民眾的利益福祉，得到台灣民眾和旅遊業界的歡迎。

朱鳳蓮聲稱，國台辦樂見「包括上海居民在內的大陸居民」早日恢復赴台旅遊，「民進黨當局」應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的「禁限阻撓」。

另外，朱鳳蓮並對「雙城論壇」落幕說，上海、台北兩市代表深入交流互動，達成許多積極共識，簽署了2項交流合作備忘錄，在深化兩市合作上取得新成果，「給兩市民眾帶來實實在在好處，受到兩岸同胞的廣泛關注與歡迎」。

朱鳳蓮宣稱，今年論壇輪到在台北市舉辦，上海市按照以往慣例和工作需要組團赴台，但部分團員和記者卻遭到「民進黨當局刻意刁難、阻撓」，無法成行。「民進黨當局這種做法無理取鬧，不得人心」。（編輯：張淑伶）1131217