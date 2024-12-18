上海將推動團客來台 三三會高度肯定、籲兩岸多交流

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（中央社記者劉千綾台北18日電）台北上海雙城論壇近日舉辦，上海副市長華源宣布將積極推動上海的陸客團赴台旅遊。三三會理事長林伯豐表示，工商界對雙城論壇給予正面的肯定，呼籲兩岸要多交流和溝通，並開放旅遊、商務人士和媒體來台。

服務業缺工頻傳，全國商業總會日前表示，勞動部已允諾開放服務業有條件申請外籍移工。三三會今天舉辦12月例會，林伯豐受訪表示，產業確實面臨缺工挑戰，政府應該要規劃整套開放移工的政策，而不是碰到問題才來解決問題，此外也要解決非法移工問題，讓移工在台灣得到好的照顧。

台北上海雙城論壇昨天登場，上海副市長華源宣布將積極推動上海的陸客團赴台旅遊。林伯豐表示，兩岸要多交流、多溝通，彼此存在歷史淵源，應該正面看待兩岸發展。

林伯豐表示，這次在台北舉行的雙城論壇，工商界給予正面的肯定，也期盼政府能恢復兩岸的所有交流，包括商務活動、陸客、陸生、大陸地方官員及台辦等，來台交流並了解台灣現況。

美國總統當選人川普明年1月重返白宮，牽動全球經濟局勢變動。林伯豐表示，政府應評估川普個性和政策變化，對台灣和全世界供應鏈的影響，台灣以外銷為主，政府應研擬因應川普上台後經濟變局的策略，加強半導體的縱深，往上游的原材料發展，延伸至下游的設備，以確保台灣半導體保有目前的競爭力。

展望明年景氣，林伯豐表示，2025年景氣應處於疫後恢復成長階段，但仍須留意川普重返白宮帶來的影響，妥善因應，政府若有好的對策，經濟成長應該可以維持。至於傳統產業面臨景氣波動，林伯豐指出，傳產需要政府協助創新轉型和導入AI應用，加速傳統產業的升級、轉型及尋求替代市場。（編輯：翟思嘉）1131218